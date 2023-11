Busscar divulga imagens oficiais do modelo Vissta Buss 365 da Primar que comprou quatro unidades

Veículos são da família NB1, nova linha de ônibus rodoviários da Busscar, e têm chassis Volvo Euro 6

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Depois de vazarem várias fotos e vídeos em outubro, somente agora, nesta terça-feira, em 07 de novembro de 2023, a encarroçadora de ônibus Busscar divulgou para a imprensa as imagens do modelo Vissta Buss 365, da família NB1, que a Primar Turismo comprou.

A linha de produtos NB1 é a mais nova de rodoviários da marca.

Os dados informados foram poucos, mas há algumas informações sobre a primeira aquisção que foi divulgada pela marca somente quase seis meses depois do lançamento, que ocorreu em 23 de maio de 2023 (ver após as fotos o histórico).

Ao todo, a companhia de fretamento e linhas com sede em Botucatu (SP) comprou quatro unidades, todas com chassi Volvo B420R 4×2 Euro 6.

Nas imagens, aparece uma das rotas: São Paulo – Parati – Angra dos Reis.

Cada ônibus tem 46 poltronas de salão Class Leito Turismo, com revestimento azul e vermelho e tomada USB. Sanitário, ar-condicionado, elevador, geladeira, monitores, display de mensagem no salão, aparelho multimídia, itinerário e preparação para roteador de Wi-Fi completam este modelo.

O diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, disse, em nota que a família NB1 dita novas tendências em design no setor de ônibus rodoviários produzidos no Brasil, trazendo imponência aliada à robustez.

“O Vissta Buss 365, assim como toda família NB1, possui um visual elegante e arrojado. Cada detalhe foi projetado para entregar uma experiencia única em viagens.”

APRESENTAÇÃO FOI EM 23 DE MAIO DE 2023:

A Busscar, de Joinville (SC), em 23 de maio de 2023, mais dois novos modelos de carroceria de ônibus: Busscar Vissta Buss (VB) 345 e o 365. Os veículos são do que a Busscar chamou de Nova Família NB1.

Com isso, a fabricante consegue ampliar a cobertura de mais nichos no mercado de ônibus rodoviários.

Os modelos se posicionam entre versões já em produção e atendem a uma exigência de mercado para a Busscar: um design mais moderno e próximo de tendências mundiais em ônibus rodoviários, com linhas mais trabalhadas e frisos que valorizam a carroceria.

São os primeiros modelos dessa nova geração.

Os dois modelos são para chassis de motor traseiro de aplicação para média e longa distância ou fretamento para turismo.

Em nota, a Busscar destaca as mudanças nos conjuntos óticos traseiro e dianteiro, melhorias no posto de trabalho do motorista e na aerodinâmica geral da carroceria que, segundo a encarroçadora,pode resultar em menor consumo de combustível e menor desgaste de pneus e outros componentes, como explica a Busscar por nota enviada ao Diário do Transporte.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/24/busscar-apresenta-nova-geracao-de-modelos-de-onibus-vb-345-e-vb-365-familia-nb1/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes