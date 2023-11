Bike Santos tem novos valores a partir do dia 13 de novembro

Preço do passe diário para uso das bicicletas no município da Baixada Santista será reajustado para R$ 7,00

PAULO REDA

A tarifa do programa compartilhado de bicicletas Bike Santos terá aumento de 5,19% a partir do dia 13 de novembro. Com o reajuste, o valor do passe diário para aluguel das bicicletas será de R$ 7,00, enquanto os planos de adesão (compra por cartão de crédito) serão os seguintes: assinatura mensal, R$ 14,00; semestral, R$ 70,00 (validade de seis meses e dividido em seis parcelas) e anual, R$ 126,01 (validade de um ano e dividido em 12 parcelas).

Os usuários do Bike Santos contam com 370 bicicletas, que podem ser retiradas e entregues em uma das 37 estações distribuídas em pontos estratégicos da cidade. O cadastramento para adesão ao programa pode ser feito pelo aplicativo Bike Santos ou pelo site www.mobilicidade.com.br/bikesantos.

O sistema funciona diariamente, de domingo a domingo, inclusive feriados, entre 6h e 23h. Não há limite de viagens, apenas deve ser respeitado sempre o intervalo de tempo de 15 minutos a cada nova utilização. Desde a sua criação, em 2012, o Bike Santos acumula cerca de 4 milhões de viagens.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte