VÍDEO: Protestos por falta de energia bloqueiam vias da capital e Grande São Paulo e impactam na circulação de ônibus nesta segunda (06)

Atos foram realizados em municípios da região metropolitana e zonas Leste e Sul da cidade de São Paulo. Algumas áreas estão há cerca de 70 horas sem energia; ENEL fala em 85% de pontos restabelecidos

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícuis de Oliveira

A capital e a Grande São Paulo foram marcadas nesta segunda-feira, 06 de novembro de 2023, por diversos protestos de moradores inconformados com a falta de energia elétrica desde o temporal da tarde de sexta-feira (03) que afetou o fornecimento de cerca de dois milhões de clientes.

Muitos destes protestos interditaram vias importantes impactando diversas linhas de ônibus gerenciadas pela SPTrans (São Paulo Transporte) na capital e as gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e prefeituras nos municípios vizinhos.

Na parte da noite, moradores da região de Paraisópolis, na zona Sul, bloquearam a avenida Giovanni Gronchi. As imediações ficaram com cerca de três quilômetros de congestionamento.

Ainda na capital, foram realizados protestos no vão livre do MASP, na avenida Paulista, e na avenida Dr. Francisco Mesquita, na região de Vila Prudente, na zona Leste.

Na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (06), ocorreu um protesto com bloqueio de via no km 273 da rodovia Régis Bittencourt, com a avenida Paula Ayres, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra.

Também ocorreram atos em Santo André e Guarulhos, na região metropolitana, além de cidades no interior paulista.

Segundo a ENEL, até o início da noite desta segunda-feira (06), foi restabelecida a energia para cerca de 85% dos clientes afetados pelos cortes de fornecimento devido aos temporais.

Veja nota:

Informamos que restabelecemos a energia para 85% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado pela tempestade que atingiu nossa área de concessão, na última sexta-feira (3).

O maior vendaval dos últimos anos causou danos severos à toda cidade e a nossa rede de distribuição. Sabemos que a energia elétrica é um serviço essencial e estamos conscientes dos transtornos. Por isso, temos mobilizado cada recurso disponível. Nossos colaboradores estão trabalhando sem parar nas ruas, no call center e no centro de controle para que o cenário seja normalizado. Nas primeiras 24h, conseguimos restabelecer o serviço para quase 1 milhão de clientes.

Devido à complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação ocorre de forma gradual. Em atuação conjunta com Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outras autoridades, estamos priorizando os casos mais críticos, como serviços essenciais.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes