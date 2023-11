VÍDEO: Ônibus da Viação Águia Branca pega fogo após colidir com carreta na Bahia neste domingo (05)

Segundo a empresa todos os passageiros saíram do veículo e ninguém ficou ferido

Um ônibus de dois andares da Viação Águia Branca pegou fogo na noite de domingo, 05 de novembro de 2023, após colidir com uma carreta próximo ao município de Sapeaçu, na Bahia.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a empresa afirma que o acidente não deixou feridos e que todos os passageiros desembarcaram após o ocorrido, mas que o veículo acabou pegando fogo.

Uma equipe de apoio foi enviada ao local para prestar suporte aos passageiros, que foram realocados em outro ônibus e seguiram viagem.

As causas do acidente e do fogo são apuradas pelas autoridades e pela Águia Branca.

Nota da Águia Branca na íntegra:

“A Viação Águia Branca confirma que uma carreta colidiu em um ônibus da empresa na linha Ilhéus x Salvador neste domingo, próximo à cidade de Sapeaçu (BA). Não houve feridos e todos os passageiros saíram do veículo logo após o ocorrido. Entretanto, em função da colisão, o ônibus se incendiou.

Uma equipe de apoio foi escalada imediatamente e está prestando todo suporte aos passageiros, que foram direcionados para outros horários e seguiram viagem.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e pela empresa.”

