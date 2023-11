Onze linhas que atendem o Terminal João Dias têm alterações nos pontos de ônibus a partir desta segunda-feira (6)

Mudanças seguem ativas até o fim das obras no pavimento

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 6 de novembro, onze linhas de ônibus que atendem a Plataforma 4 no Terminal João Dias mudam para o ponto provisório em frente a primeira parte da Plataforma 3, em razão de obras no pavimento. As alterações prosseguem até o término dos trabalhos.

Confira a mudança:

Linha com ponto provisório em frente a primeira parte da plataforma 3

6001/10 Term. Capelinha – Term. Sto. Amaro

6048/10 Capão Redondo – Sto. Amaro

6450/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira

6455/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

6475/10 Jd. Vaz de Lima – Term. Bandeira

648P/10 Term. Capelinha – Term. Pinheiros

695T/10 Term. Capelinha – Metrô Vl. Mariana

695V/10 Term. Capelinha – Metrô Ana Rosa

807A/10 Term. Campo Limpo – Term. Sto. Amaro

857C/10 Term. Campo Limpo – Metrô Conceição

695T/51 Term. Capelinha – Metrô Vl. Mariana

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte