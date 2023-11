Mercedes-Benz abre inscrições para Programa de Estágio em 2024

Serão oferecidas 65 vagas em áreas produtivas e administrativas; programa traz oportunidades de atuação nas Unidades de São Bernardo do Campo (SP), Juiz de Fora (MG ) e Escritórios Regionais

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus abre, a partir do dia 6 de novembro deste ano, as inscrições para o Programa de Estágio 2024, prazo que se encerrará no dia 31 de janeiro de 2024. O processo seletivo contempla 65 vagas para atuação nas unidades de São Bernardo do Campo (SP), Juiz de Fora (MG) e Escritorios Regionais, e se destina a alunos de graduação universitária matriculados, a partir do 2º ano, nos cursos de Administração, Recursos Humanos, Comunicação, Engenharia, Tecnologia da Informação, Finanças e Controlling, Vendas e Marketing, Juridico e Arquitetura e Urbanismo, entre outros.

As etapas do processo seletivo serão híbridas, nos formatos online e presencial, a depender do objetivo da avaliação. A seleção dos candidatos contará com o conceito de gamificação, em um total de seis etapas: apresentação do programa, teste de inglês, game on-line, vídeo de apresentação, análise de candidatos e entrevistas. Os interessados podem se inscrever pela plataforma de recrutamento Gupy.

“O nosso processo seletivo prioriza sempre a diversidade e a inclusão para que possamos oferecer um ambiente corporativo saudável, com várias possibilidades de aprendizado. Reforçamos assim uma cultura de respeito e reconhecimento, valorizando as singularidades de cada pessoa”, afirma Alyne Ramaldes, gerente de Recursos Humanos da Mercedes-Benz do Brasil. “Nosso objetivo é atrair talentos de diversos grupos sociais, desenvolvendo competências necessárias para sua trajetória profissional durante o período que estarão na Empresa”.

O Programa de Estágio 2024 da Mercedes-Benz do Brasil conta com vagas para as seguintes áreas: Administrativa (Recursos Humanos/Comunicação/Jurídico), Engenharia (Produção/Mecânica/Elétrica/ Mecatronica/Gestão), Tecnologia da Informação, Finanças e Controlling, Vendas e Marketing, Arquitetura e Urbanismo.

A Empresa oferecerá bolsa auxílio, auxílio transporte, ônibus fretado gratuito, restaurante interno, convênio médico, ambulatório médico interno, seguro de vida, recesso remunerado, e descontos em várias instituições de ensino parceiras (Clube Estrela de Vantagens). Além disso, os estagiários podem se desenvolver em treinamentos, cursos, palestras e atividades dinâmicas que acontecem dentro e fora da Companhia.

Programa de Estágio Mercedes-Benz do Brasil (Caminhões e Ônibus)

Inscrições : de 6 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024

Site : https://mercedes- benzcaminhoeseonibus.gupy.io/ jobs/5827194

Total de vagas : 65 vagas

Mais informações : Instagram (@mbdobrasil) e Linkedin (Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus)

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte