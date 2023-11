Greve de ônibus no DF ocorre nesta segunda (06) mesmo com determinação judicial proibindo paralisação

Multa é de R$ 10 mil por hora sem operação contra o sindicato

ADAMO BAZANI

O Distrito Federal é atingido nesta segunda-feira, 06 de novembro de 2023, por uma greve de ônibus que ocorre mesmo com uma decisão do desembargador Alexandre Nery de Oliveira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), proibindo a paralisação.

O magistrado marcou audiência de conciliação para a tarde desta segunda-feira (06) e determinou multa de R$ 10 mil por hora parada contra o Sindicato até somar R$ 500 mil.

Apenas alguns ônibus estão em operação.

O TRT-10 aceitou argumentação do Governo do Distrito Federal de que, mesmo havendo aviso de 72 horas às empresas sobre a possibilidade de greve, a população não foi avisada.

Também não foram apresentadas escalas de frota mínima.

Os trabalhadores decidiram pela greve numa assembleia no domingo (05).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/05/greve-de-onibus-no-df-justica-determina-que-paralisacao-nao-seja-realizada-nesta-segunda-06/

Os trabalhadores pediram incialmente: renovação do Acordo Coletivo de Trabalho; reposição salarial com reajuste de 8% reajuste de 8% no tíquete alimentação e na cesta básica; e reajuste de 8% no plano de saúde e dentário.

A oferta inicial das empresas foi: reajuste de 5,53% nos salários; reajuste de 8% no plano de saúde e dentário; reajuste de 8% no tíquete alimentação e reajuste de 10% na cesta básica.

A categoria reivindica a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, vencido desde 1º de agosto deste ano, além de reposição salarial e ganho acima da inflação.

O Sinttrater, sindicato que representa os trabalhadores, diz que a proposta de reajuste salarial não foi apresentada pelas empresas, sob a alegação que não receberam o aporte do Governo do DF.

Na quarta-feira (01º), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou crédito suplementar de R$ 142,9 milhões às empresas de ônibus do sistema de transporte coletivo do DF.

Os trabalhadores esperavam que com a liberação dos recursos haveria uma proposta de reajustes salariais das empresas de ônibus, mas a proposta não agradou.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes