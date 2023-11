Governo do Estado do Rio de Janeiro prorroga por seis meses prazo para entrega de diagnóstico sobre as barcas

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) foi contratada em 2022 por R$ 4,3 milhões para elaborar a modelagem do transporte aquaviário intermunicipal

A Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta segunda-feira, 06 de novembro de 2023, a prorrogação por seis meses do contrato firmado com a UFRJ (Universidade Federal do Rio Janeiro) para a elaboração de um novo modelo para a prestação do serviço público de transporte aquaviário coletivo intermunicipal de passageiros e cargas no Estado.

O contrato, no valor de R$ 4,3 milhões foi assinado em 2022.

A CCR (CCRO3), detentora da concessão que encerrou em fevereiro deste ano, fez um acordo com o governo do estado para prosseguir operando os serviços de barcas que ligam a capital a Niterói, Angra dos Reis e Mangaratiba, por até mais dois anos. O acordo foi homologado pela Justiça no começo de março (Relembre).

De acordo com a juíza Regina Lúcia Chuquer Almeida Costa de Castro, o Estado não tem capacidade para assumir o serviço, portanto com a decisão o Governo Estadual poderá lançar uma nova licitação para definir a próxima concessionária que irá operar o modal.

Como mostrou o Diário do Transporte, a concessão começou em 1998 com o Grupo JCA, que também é detentor de empresas de ônibus como Auto Viação 1001, Viação Cometa e Catarinense, além de outras, mas em abril de 2012 a CCR comprou 80% de participação por R$ 72 milhões.

Em fato relevante publicado dias antes de encerrar o contrato de concessão, a CCR informou que o acordo “dará ao Estado prazo de até 24 meses para concluir os estudos e realizar licitação para nova concessão para exploração de serviços públicos de transporte aquaviário de passageiros”.

A UFRJ foi contratada para elaborar a modelagem dessa nova concessão, mas os prazos não foram alcançados.

Com a prorrogação publicada nesta segunda (06), a universidade terá até o final de abril de 2024 para apresentar o relatório final dos trabalhos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes