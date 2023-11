Estação Recreio Shopping do corredor Transoeste no Rio de Janeiro estará fechada nesta terça-feira (7)

Ajuste na operação acontece durante reformas de substituição da pista exclusiva de responsabilidade da SMI

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nas redes sociais, a MobiRio informou que a estação Recreio Shopping, no corredor Transoeste do Rio de Janeiro, fechará nesta terça, 07 de novembro, no sentido Alvorada.

A alteração na operação ocorre para que sejam feitas reformas de substituição da pista exclusiva de responsabilidade da SMI.

A concessionária orienta que os usuários do transporte coletivo sigam até a estação Gláucio Gil para transferência de serviços no sentido Santa Cruz.

No caso de embarque, devem seguir até a estação Pontal e utilizar o serviço parador no sentido Alvorada.

