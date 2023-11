Catarinense e Reunidas são autorizadas pela ANTT para implantação de linha e seção, e Guanabara para supressão de linhas

Decisões foram publicadas nesta segunda-feira (06)

ALEXANDRE PELEGI

Na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 06 de novembro de 2023, quatro decisões foram publicadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros Substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Veja a seguir:

Decisão Supas nº 773: Deferir o pedido da Expresso Guanabara Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha TIMON (MA) – LUIS CORREIA (PI), via PIRIPIRI (PI), prefixo nº 15-0064-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 774: Deferir o pedido da Expresso Guanabara Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha JOÃO PESSOA (PB) – TERESINA (PI), prefixo nº 13-0010-60.

Esta Decisão entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 776: Deferir o pedido da Reunidas Transportes S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação da seção de ERECHIM (RS) para CONCORDIA (SC), na linha SANTO ÂNGELO (RS) – PALMAS (TO), prefixo nº 10-0009-00.

Decisão Supas nº 775: Deferir o pedido da Auto Viação Catarinense Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha CURITIBA (PR) – BLUMENAU (SC), prefixo nº 09-0570-00.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes