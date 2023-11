Linha 648P/10 Term. Capelinha – Term. Pinheiros sofre mudanças na grade horária dos domingos

Mudanças começam a valer neste domingo, 5 de novembro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que a linha 648P/10 Term. Capelinha – Term. Pinheiros terá os horários das últimas partidas alterados aos domingos a partir de 5 de novembro. No ponto inicial, no Term. Capelinha, das 23h30 à 0h35, e no Term. Pinheiros, da 0h20 à 0h30.

Acompanhe as alterações:

Ponto inicial – Term. Capelinha:

Última partida – 0h35

Ponto final – Term. Pinheiros:

Última partida – 0h30

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte