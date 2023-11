Greve de ônibus no Distrito Federal nesta segunda (06) é confirmada por sindicato de rodoviários

Trabalhadores exigem renovação do Acordo Coletivo de Trabalho e reposição salarial acima da inflação

ALEXANDRE PELEGI

Quem mora no Distrito Federal deve começar a semana pós-feriado prolongado com greve dos trabalhadores do transporte coletivo.

A ameaça, anunciada há alguns dias, foi confirmada em assembleia da categoria na manhã deste domingo, 05 de novembro de 2023.

A categoria reivindica a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, vencido desde 1º de agosto deste ano, além de reposição salarial e ganho acima da inflação.

O Sinttrater, sindicato que representa os trabalhadores, diz que a proposta de reajuste salarial não foi apresentada pelas empresas, sob a alegação que não receberam o aporte do Governo do DF.

Na quarta-feira (01º), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou crédito suplementar de R$ 142,9 milhões às empresas de ônibus do sistema de transporte coletivo do DF.

Os trabalhadores esperavam que com a liberação dos recursos haveria uma proposta de reajustes salariais das empresas de ônibus, mas a proposta não agradou.

Em nota, a CUT relata que os rodoviários ocuparam o estacionamento do Conic, em Brasília, neste domingo (5), para avaliar a proposta apresentada pelas empresas após duras negociações com o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal. “Por ampla maioria, a categoria considerou a proposta insuficiente e aprovou o início de uma greve por reajuste salarial já nesta segunda-feira (6)”.

De acordo com o Sindicato, as empresas ofertaram reajuste de 5,33% nos salários, no plano de saúde e no plano odontológico, de 8% no tíquete alimentação, e de 10% na cesta básica. No entanto, a categoria considerou que os índices apresentados não foram satisfatórios.

A diretoria do Sindicato dos Rodoviários do DF informou que vai colocar diretores em pontos estratégicos e nas portas das empresas para garantir maior adesão à greve. A entidade também destacou a importância das informações e atualizações divulgadas pelas diretoras e diretores da entidade para que não caiam em fake news de quem quer desmobilizar a categoria e deseja o fracasso da mobilização.

“Os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada e agora só nos resta ir à luta para atender a vontade da categoria. Esperamos sair vitoriosos“, disse o presidente da Sindicato, João Dão.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes