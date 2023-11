Jandira (SP) garante ônibus gratuito em provas do ENEM

Medida foi oficializada em decreto assinado pelo prefeito da cidade, Henri Hajime Sato, Doutor Sato

ALEXANDRE PELEGI

Jandira, na Grande São Paulo, também garantiu gratuidade no transporte coletivo para os estudantes que forem prestar as provas no ENEM neste domingo, 05, e no próximo, 12 de novembro de 2023.

A medida foi oficializada pelo decreto nº 4746/2023, assinado pelo prefeito da cidade, Henri Hajime Sato, Doutor Sato.

A gratuidade no transporte público está garantida nos dois dias de prova das 09h às 21h.

Para o benefício, os estudantes deverão apresentar o comprovante de inscrição da avaliação ao cobrador do coletivo, tanto na ida para a prova quanto na volta para casa.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes