Manutenção da rede aérea revitaliza as ‘veias’ do sistema elétrico das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

ViaMobilidade já trocou quase 20 quilômetros de cabos e fios que alimentam o transporte sobre trilhos

São Paulo, 30 de outubro de 2023 – Quando uma veia entope, é sinal de problema sério. Com o transporte sobre trilhos, não é muito diferente. A rede aérea é o que faz circular a eletricidade por toda a extensão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. E para manter o “corpo em pleno funcionamento”, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das duas linhas, já realizou a troca de 19,3 quilômetros de equipamentos de rede aérea (11,3 km de fios de contato e 8 km de cabos mensageiros), além de substituir 1.200 suspensórios e 200 conexões equipotenciais.

Apesar dos nomes difíceis, é fácil de entender. O cabo mensageiro é quem transporta a eletricidade para a rede aérea. O fio de contato é o responsável por levar a corrente elétrica diretamente ao trem. Suspensórios deixam a rede aérea alinhada e sustentam os fios de contato. Conexões equipotenciais são os aparelhos que uniformizam e levam a energia do cabo mensageiro ao fio de contato.

A tarefa de manutenção e modernização da rede aérea envolve 63 colaboradores, que trabalham 24 horas. E, como diz o ditado médico, “prevenir é melhor que remediar”. Por isso, as manutenções preventivas são o destaque do trabalho do time. “As manutenções preventivas de rede aérea garantem o levantamento das falhas antes que elas ocorram, diminuindo a indisponibilidade do sistema. Elas são realizadas em toda a rede aérea das duas linhas e incluem reapertos, limpeza, lubrificação e medições dos parâmetros de funcionamento nas alimentações elétricas, fixações, isoladores, seccionadoras. Dependendo do equipamento, as checagens são diárias ou com periodicidade de 4, 6, 12 e 24 meses”, afirma André Mouta, Gerente de Manutenção de Rede Aérea e Energia da ViaMobilidade.

Equipamentos fundamentais para o trabalho de manutenção de rede aérea, os veículos auxiliares aguçam a curiosidade de passageiros que às vezes se deparam com eles circulando pelas linhas. São locomotivas, vagões de manutenção, vagões prancha para o transporte de bobinas e postes e, principalmente, os caminhões adaptados para andar sobre trilhos. Visualmente, são muito parecidos com os que circulam pelas ruas, mas possuem plataformas elevatórias que os colocam para rodar sobre trilhos.

Investimentos

A ViaMobilidade investe em melhorias nas linhas 8-Diamante 9-Esmeralda desde o início da concessão, em janeiro de 2022. O plano de investimentos prevê cerca de R$ 4 bilhões somente nos três primeiros anos, dos quais mais de R$ 2,5 bilhões já foram aportados. Os investimentos incluem a aquisição de 36 novos trens, com dois deles já em operação e outros dois em estágio avançado de testes. Entre as melhorias realizadas estão a modernização de elevadores e escadas rolantes nas estações, as trocas de trilhos e dormentes, o aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, sempre com foco na segurança e na eficiência da operação.