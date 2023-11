Linhas de ônibus serão reforçadas e terão gratuidade em Maceió (AL), nos domingos de provas do Enem

Estudantes com cartões Vamu Escolar e Cidadão terão direito à gratuidade nos ônibus

O DMTT (Departamento Municipal de Transportes e Trânsito) de Maceió, elaborou um plano de reforço nos ônibus do Sistema Municipal de Transportes Urbanos, durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, para garantir um deslocamento seguro e tranquilo para os estudantes que vão fazer os testes.

No total, 32 linhas serão reforçadas em dois horários, sendo o primeiro entre 10h e 12h, para atender os estudantes em deslocamento para os locais de prova. O segundo horário é entre 16h30 e 18h30, para o retorno dos candidatos às suas respectivas residências.

O diretor-presidente do DMTT, André Costa, disse que o planejamento foi pensado para garantir a todos os que farão o exame mais tranquilidade para o deslocamento. “É um dia muito importante, um divisor de águas na vida de muitas pessoas e nada mais justo do que proporcionar o máximo possível de conforto aos candidatos”, ressaltou.

Não pagarão passagem para se deslocarem nos ônibus nos dias das provas os estudantes que possuem o cartão Vamu Escolar que dá direito ao Passe Livre Estudantil. Já os candidatos que possuem o cartão Vamu Cidadão terão gratuidade garantida pelo Domingo que é Livre.

O diretor do DMTT, Glauco Oliveira disse que tem consciência da importância dos dois próximos domingos e por isso foi pensado cuidadosamente o plano para o Enem. “Mais um ano que conseguimos dar esse suporte aos candidatos”, comentou.

Confira as linhas:

036 – Dubeaux Leão/Centro (Tabuleiro – Farol);

041 – Feitosa/Centro(Cruz das Almas) – (Operação especial no horário acima);

223 – Ipioca/Vergel (Cruz das Almas – Jatiúca – Ponta Verde – Centro);

226 – Ipioca/Trapiche (Jacarecica – Cruz das Almas – Centro);

502 – Vergel/São Jorge (Farol) – (Operação especial no horário acima);

604 – Eustáquio Gomes/Cruz das Almas (Tabuleiro – Rotary);

606 – José Tenório/MCZ Shopping (Rotary – Gruta – Poço – Mangabeiras);

700 – Gruta/Ponta Verde (Serraria – Barro Duro – Jacintinho – Jaraguá);

708 – Cruz das Almas/Ponta Verde (Poço – Farol – Ouro Preto – Canaã – Sanatório);

042 – Benedito Bentes/Centro (Salvador Lyra – Cleto – Santa Lúcia – Farol);

046 – Village II/Centro (Tabuleiro – Farol);

048 – Benedito Bentes/Centro (Av. Menino Marcelo – Josefa de Melo);

053 – Graciliano Ramos/Centro (Tabuleiro – Farol);

104 – Benedito Bentes/Trapiche (Av. Menino Marcelo – Jacintinho – Centro);

113 – Eustáquio Gomes/Trapiche (Farol – Centro – Vergel – Joaquim Leão);

214 – Henrique Equelman/Vergel (Av. Menino Marcelo – Centro – Ponta Grossa);

602 – Salvador Lyra/Iguatemi (Cleto – Farol – Jaraguá – Ponta Verde – Jatiúca);

612 – Forene/Jatiúca (Tabuleiro – Farol – Centro – Jaraguá – Ponta Verde);

704 – Benedito Bentes/Ponta Verde (Santa Lúcia – Farol – Santo Eduardo);

707 – Graciliano Ramos/Ponta Verde (Av. Menino Marcelo – Jacintinho – Josefa Melo);

717 – Village II/Ponta Verde (Av. Menino Marcelo – Jacintinho – Josefa Melo);

727 – Eustáquio Gomes/Ponta Verde(Av. Menino Marcelo – Jacintinho – Josefa Melo);

068 – Colina/Centro (Santa Amélia – Bebedouro – Flexal – Farol);

108 – Clima Bom/Trapiche (Colina – Santa Amélia – Chã da Jaqueira – Farol – Centro);

401 – Circular Bairros I (Trapiche – Ponta Grossa – Centro – Farol – Ouro Preto Feitosa – Jacintinho – Jatiúca – Pajuçara – Jaraguá – Prado – Trapiche);

402 – Circular Bairros II (Trapiche – Prado – Centro – Jaraguá – Pajuçara – Jatiúca Jacintinho – Feitosa – Farol – Ouro Preto – Mercado – Ponta Grossa -Trapiche);

709 – Chã da Jaqueira/Ponta Verde (Mutirão – João Sampaio – Farol – Poço – Jatiúca);

710 – Chã da Jaqueira/Ponta Verde (Boa Vista – Petrópolis – Farol – Poço – Jatiúca);

712 – Santos Dumont/Ponta Verde (Colina Tabuleiro – Farol – Jaraguá – Mangabeiras);

716 – Clima Bom/Ponta Verde (Colina – Tabuleiro – Farol – Poço – Mangabeiras);

802 – Colina/Benedito Bentes (Clima Bom – Feirinha – Av. Menino Marcelo);

2058 – Fernão Velho/Colina (Medeiros Neto – Feirinha).

Michelle Souza, para o Diário do Transporte