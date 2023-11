Blumenau (SC) anuncia pesquisa com WRI para avaliar qualidade do transporte coletivo

Prefeitura diz que entrevistadores serão treinados e farão levantamento dentro dos ônibus a partir do dia 13 de novembro

ALEXANDRE PELEGI

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) de Blumenau (SC) fará um estudo para avaliar a qualidade do transporte público e a mobilidade urbana da cidade.

A pesquisa, de forma presencial, será realizada dentro dos ônibus, diretamente com os passageiros.

Em comunicado em seu site, a prefeitura esclarece que o estudo vai focar nas percepções dos clientes sobre a qualidade do serviço abordando aspectos como conforto, disponibilidade, segurança, entre outros.

“O trabalho será feito por oito pesquisadores, doutores e extensionistas da Universidade Regional de Blumenau (Furb), contratados pela Prefeitura Municipal de Blumenau. Estes estarão devidamente identificados com crachás”, diz a prefeitura da cidade catarinense.

O questionário contém ainda perguntas sobre os perfis de uso e dos clientes com amostra desenhada para representar diretamente as pessoas que utilizam o serviço, e não apenas quem responde à pesquisa.

“A duração necessária para atingir a amostra estipulada na pesquisa quantitativa é de 21 dias com início no dia 13 de novembro. No total, serão 348 entrevistas distribuídas pelas linhas do transporte coletivo. Na quarta-feira, dia 8, os pesquisadores passarão por uma formação no auditório da SMTT, das 9h às 12h. No mesmo dia, das 13h30 às 16h30, será realizado um teste piloto de abordagem aos passageiros no Terminal Proeb”.

O diretor de transportes da SMTT, Lairto Leite, ressalta que a prefeitura segue com ações que buscam melhorar com vistas a qualificar ainda mais o transporte coletivo de Blumenau. “Para isso, contamos com a colaboração da população que utiliza o serviço em responder e participar dessa pesquisa. A ideia é ter os dados de quem realmente usa o transporte, tendo um resultado altamente assertivo por contar com uma pesquisa presencial”, explica o gestor.

A pesquisa é uma parceria com a WRI Brasil pelo programa QualiÔnibus.

O instituto virá a Blumenau, no dia 8, para ministrar a formação aos pesquisadores.

O tempo de duração de cada entrevista varia de 10 a 15 minutos, por isso o foco estará nas entrevistas durante as viagens, dentro do transporte coletivo.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes