Trens da SuperVia não realizam parada na estação Oswaldo Cruz na manhã desta quinta-feira (2)

Concessionária informou que se trata de uma ocorrência de sinalização

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Em publicação nas redes sociais, a SuperVia informou alteração na operação da manhã desta quinta-feira, 2 de novembro.

Os trens com destino à Central do Brasil, procedentes do ramal Japeri, não realizam parada na estação Oswaldo Cruz.

A concessionária explicou que a mudança foi feita em função de uma ocorrência de sinalização.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte