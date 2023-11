Trens da Linha 10 da CPTM não circulam nesta quinta (02) entre Rio Grande da Serra e Mauá com ônibus PAESE atendendo

Trecho envolve quatro estações e interrupção é para obras

ADAMO BAZANI

Nesta quinta-feira, 02 de novembro de 2023, feriado de Finados, a linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) não opera entre as estações Rio Grande da Serra e Mauá, devido a obras de manutenção e modernização.

O trecho envolve quatro estações: Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Guapituba e Mauá.

Ônibus gratuitos da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram escalados para atender gratuitamente.

Confira os endereços dos locais onde estarão os ônibus do Sistema PAESE:

– Estação Rio Grande da Serra: Av. Pastor Aquilino Sartori (ao lado da estação)

– Estação Ribeirão Pires: Av. Santo André (número ímpar da av.)

– Estação Guapituba: Av. Capitão João (em frente à estação próximo à Rua Cícero de Campos Povoa)

– Estação Mauá: Av. Capitão João (ao lado da estação, embaixo da passarela)

No feriado, as demais linhas do Metrô, CPTM e dos ônibus intermunicipais metropolitanos (EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) operam com horários de domingo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes