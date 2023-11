SPTrans altera itinerários de 98 linhas em Interlagos para o GP de São Paulo de Fórmula 1, que ocorre nesse fim de semana

Serão alteradas 39 linhas na sexta-feira, 32 no sábado e 27 no domingo

A SPTrans informa que as linhas de ônibus que circulam na região do Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, Zona Sul de São Paulo, terão os itinerários desviados entre sexta-feira (3) e domingo (5), por causa da realização do Grande Prêmio São Paulo 2023 de Fórmula 1. Serão alteradas 39 linhas na sexta-feira, 32 no sábado e 27 no domingo.

Para o público que vai assistir o evento no Autódromo, a SPTrans irá disponibilizar cinco linhas especiais de ônibus que farão o transporte na região, além de disponibilizar vans do Serviço Atende+ em pontos estratégicos.

Para mais informações é só acessar o site https://www.sptrans.com.br/noticias/sptrans-tera-operacao-especial-no-transporte-durante-o-grande-premio-sao-paulo-de-formula-1/.

Abaixo algumas ligações específicas pelas seguintes linhas:

• 5630-10 Term. Grajaú – Metrô Brás;

• 6030-10 UNISA Campus 1 – Term. Sto. Amaro; e

• 695X-10 Term. Varginha – Metrô Jabaquara

Seguem as alterações:

Sexta-feira, 3 de novembro

695X-10 TERM. VARGINHA – METRÔ JABAQUARA – Até às 14h30

5630-10 TERM. GRAJAÚ – METRÔ BRÁS – Até às 14h30

5630-21 TERM. VARGINHA – PQ. IBIRAPUERA – Até às 14h30

Ida: Normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

607M-10 TERM. GRAJAÚ – E.T. ÁGUA ESPRAIADA

637G-10 GRAJAÚ – PINHEIROS

637G-51 JD. ELIANA – PINHEIROS

Ida: Normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Ponte e Largo do Socorro, Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Senador Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

675G-10 PQ. RES. COCAIA – METRÔ JABAQUARA

675G-41 JD. CASTRO ALVES – METRÔ JABAQUARA

5630-10 TERM. GRAJAÚ – METRÔ BRÁS – Após as 14h30

5630-21 TERM. VARGINHA – PQ. IBIRAPUERA – Após as 14h30

695X-10 TERM. VARGINHA – METRÔ JABAQUARA – Após as 14h30

Ida: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

6091-10 VARGEM GRANDE – TERM. SANTO AMARO

6091-21 JD. SILVEIRA – TERM. STO. AMARO

6091-51 COLÔNIA – TERM. STO. AMARO

637J-10 VL. SÃO JOSÉ – PINHEIROS

695H-10 JD. HERPLIN – TERM. SANTO AMARO

Ida: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues,

Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

675R-10 GRAJAÚ – METRÔ JABAQUARA

Ida: Normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

675X-10 TERM. GRAJAÚ – AACD/SERVIDOR

Sentido Único: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Padre José Garzotti, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, Rua Cristalino Rolim de Freitas, Rua Luiz Alves Carvalho, Rua Galeno de Castro, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normalmente até a Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

695Y-10 TERM. PARELHEIROS – METRÔ VL. MARIANA

Ida: Normal até Av. Senador Teotônio Vilela, E.T. Rio Bonito, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, Av. Vitor Manzini, Pça. Dom Francisco de Souza, Rua João Alfredo, Rua Borba Gato, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

695Y-21 TERM. PARELHEIROS – EST. AUTÓDROMO

Ida: Normal até Rua Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, Rua Astolfo Vieira Resende, Rua José Ataliba Leonel, Rua Durval Moraes, Rua Astolfo Vieira Resende, Av. Jair Ribeiro da Silva, sentido Centro/Bairro, (Baia lateral da Estação Autódromo).

Volta: Av. Jair Ribeiro da Silva, sentido Centro/Bairro, (Baia lateral da Estação Autódromo), Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristovão Cabral, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

A linha deverá operar com seu ponto final na Av. Jair Ribeiro da Silva, sentido bairro (Baia lateral Estação Autódromo).

5317-10 SESC/ORION – PÇA. DO CORREIO

Ida: Normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

5370-10 TERM. VARGINHA – LGO. SÃO FRANCISCO

5370-21 TERM. VARGINHA – PQ. IBIRAPUERA

Ida: Normal até a Av. Sen. Teotônio Vilela, E. T. Rio Bonito, Av. Atlântica, R. Leonardo de Fassio, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, acesso e Av. do Rio Bonito, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Nossa Senhora do Socorro, Rua Mendel, Rua Olívia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, R. Leonardo de Fassio, Av. Francisco de Carvalho, Av. Inácio Cunha Leme, Pça. Nicolau Aranha Pacheco, acesso e Av. Atlântica, E. T. Rio Bonito, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

5652-10 JD. IV CENTENÁRIO – PÇA. DA SÉ

Ida: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, Rua Astolfo Vieira Resende, Rua José Ataliba Leonel, Rua Durval Moraes, Rua Astolfo Vieira Resende, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos.

Volta: Normal até a Av. Interlagos, Retorno, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, passagem inferior, Rua João Baptista Cataldo, Rua Djalma Pessolato, Rua Pedro Machado Melo, Rua Justino Nigro, Rua Plínio Schmidt, Rua João Baptista Cataldo, passagem inferior, acesso e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal até a Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, 44.

502J-10 EST. AUTÓDROMO – METRÔ STA. CRUZ

Ida: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, 44.

502J-21 EST. AUTÓDROMO – VL. JOANIZA

Ida: Não opera.

Volta: Normal até a Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, 44.

502J-22 EST. AUTÓDROMO – VL. JOANIZA

Sentido Único: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, prosseguindo normal até a Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, 44.

637J-10 VL. SÃO JOSÉ – PINHEIROS

Ida: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

6002-10 CID. DUTRA – HOSP. PEDREIRA

Ida: Pça. Escolar, Pça. Da. Carmela Dutra, Rua Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabrera, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Pça. Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Mangaratiba, Rua Guaiuba, Rua Icanhema, Pça. Escolar.

695D-10 JD. SANTA BÁRBARA – METRÔ JABAQUARA

Ida: Normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

637V-10 PQ. AMÉRICA – TERM. STO. AMARO

Ida: Normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, Rua Cristalino Rolim de Freitas, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas, Retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, Pte. Jurubatuba, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

6026-10 JD. ICARAÍ – TERM. STO. AMARO

Ida: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6030-10 UNISA-CAMPUS 1 – TERM. STO. AMARO – Até às 14h30

Ida: Normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

Após às 14h30

Ida: Normal até E.T. Rio Bonito, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Pça. Dom Francisco de Souza, Av. Vitor Manzini, Ponte e Largo do Socorro, Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Frederico René de Jaegher, prosseguindo normal.

6069-10 JD. SÃO BERNARDO – TERM. STO. AMARO

6076-10 JD. PROGRESSO – TERM. STO. AMARO

Ida: Normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6076-41 JD. SATÉLITE II – TERM. STO. AMARO

Ida: Normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Sen. Teotônio Vilela, retorno, Av. Sen. Teotônio Vilela, Rua Dr. Paulo de Barros Whitaker, prosseguindo normal.

6062-51 JD. CASTRO ALVES – TERM. STO. AMARO

Ida: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona

Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

6071-10 JD. ORION – TERM. STO. AMARO

Ida: Normal até a Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal.

6118-10 JD. ICARAÍ – TERM. STO. AMARO

Ida: Normal até a Av. Atlântica, R. Leonardo de Fassio, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, acesso e Av. do Rio Bonito, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Nossa Senhora do Socorro, Rua Mendel, Rua Olívia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, R. Leonardo de Fassio, Av. Francisco de Carvalho, Av. Inácio Cunha Leme, Pça. Nicolau Aranha Pacheco, acesso e Av. Atlântica, prosseguindo normal.

6074-10 JD. GAIVOTAS – EST. JURUBATUBA

Ida: Normal até a Rua Jequirituba, Av. Pres. João Goulart, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

6027-10 JD. GRAÚNA – TERM. STO. AMARO

Ida: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas, Retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, Ponte Jurubatuba, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

6078-10 CANTINHO DO CÉU – SHOP. INTERLAGOS

6080-10 JD. LUCÉLIA – SHOP. INTERLAGOS

6110-10 CONJ. HABITACIONAL PALMARES – AEROPORTO

Ida: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

6055-10 EST. MENDES/VL. NATAL – SHOP. INTERLAGOS (VIA JD. SÃO BERNARDO)

Sentido Único: Normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, Rua Antônio Gonçalves Viana, prosseguindo normal.

Sábado, 4 de novembro

695X/10 TERM. VARGINHA – METRÔ JABAQUARA – Até às 14h30

5630/10 TERM. GRAJAÚ – METRÔ BRÁS – Até às 14h30

Ida: normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta : sem alteração.

607M/10 TERM. GRAJAÚ – E.T. ÁGUA ESPRAIADA

637G/10 GRAJAÚ – PINHEIROS

Ida: normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, prosseguindo normal.

Volta: normal até Ponte e Largo do Socorro, Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Senador Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

675G/10 PQ. RES. COCAIA – METRÔ JABAQUARA

5630/10 TERM. GRAJAÚ – METRÔ BRÁS – Após as 14h30

695X/10 TERM. VARGINHA – METRÔ JABAQUARA – Após às 14h30

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

6091-10 VARGEM GRANDE – TERM. SANTO AMARO

695H-10 JD. HERPLIN – TERM. SANTO AMARO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça.

Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório

Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

675R-10 GRAJAÚ – METRÔ JABAQUARA

Ida: normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração

675X-10 TERM. GRAJAÚ – AACD/SERVIDOR

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Padre José Garzotti, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, Rua Cristalino Rolim de Freitas, Rua Luiz Alves Carvalho, Rua Galeno de Castro, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normalmente até a Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

695Y-10 TERM. PARELHEIROS – METRÔ VL. MARIANA

Ida: normal até Av. Senador Teotônio Vilela, E.T. Rio Bonito, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, Av. Vitor Manzini, Pça. Dom Francisco de Souza, Rua João Alfredo, Rua Borba Gato, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5317-10 SESC/ORION – PÇA. DO CORREIO

Ida: normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5370-10 TERM. VARGINHA – LGO. SÃO FRANCISCO

Ida: normal até a Av. Sen. Teotônio Vilela, E. T. Rio Bonito, Av. Atlântica, R. Leonardo de Fassio, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, acesso e Av. do Rio Bonito, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Nossa Senhora do Socorro, Rua Mendel, Rua Olívia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, R. Leonardo de Fassio, Av. Francisco de Carvalho, Av. Inácio Cunha Leme, Pça. Nicolau Aranha Pacheco, acesso e Av. Atlântica, E. T. Rio Bonito, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

5652-22 JD. IV CENTENÁRIO – PQ. IBIRAPUERA

Sentido único: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, Rua Astolfo Vieira Resende, Rua José Ataliba Leonel, Rua Durval Moraes, Rua Astolfo Vieira Resende, Av.

Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal até a Av. Interlagos, Retorno, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, passagem inferior, Rua João Baptista Cataldo, Rua Djalma Pessolato, Rua Pedro Machado Melo, Rua Justino Nigro, Rua Plínio Schmidt, Rua João Baptista Cataldo, passagem inferior, acesso e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal até a Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, altura do no 44, do início da operação até a desmobilização dos bloqueios.

502J-10 EST. AUTÓDROMO – METRÔ STA. CRUZ

Ida: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, altura do no 44, do início da operação até a desmobilização dos bloqueios.

502J-21 EST. AUTÓDROMO – VL. JOANIZA

Ida: não opera

Volta: normal.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, altura do no 44, do início da operação até a desmobilização dos bloqueios.

675M-10 CENTRO SESC – METRÔ JABAQUARA

Ida: sem Alteração.

Volta: normal até Av. Miguel Yunes, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Matias Beck, prosseguindo normal.

695D-10 JD. SANTA BÁRBARA – METRÔ JABAQUARA

Ida: normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

637V-10 PQ. AMÉRICA – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, Rua Cristalino Rolim de Freitas, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas, Retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, Pte. Jurubatuba, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

6026-10 JD. ICARAÍ – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6030-10 UNISA-CAMPUS 1 – TERM. STO. AMARO – Até as 14h30

Ida: normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Após as 14h30

Ida: normal até E.T. Rio Bonito, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.

Volta: normal até Pça. Dom Francisco de Souza, Av. Vitor Manzini, Ponte e Largo do Socorro, Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Frederico René de Jaegher, prosseguindo normal.

6069-10 JD. SÃO BERNARDO – TERM. STO. AMARO

6076-10 JD. PROGRESSO – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6076-41 JD. SATÉLITE II – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Sen. Teotônio Vilela, retorno, Av. Sen. Teotônio Vilela, Rua Dr. Paulo de Barros Whitaker, prosseguindo normal.

6062-51 JD. CASTRO ALVES – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

6071-10 JD. ORION – TERM. STO. AMARO

Após atender o JD. IV Centenário, a linha deverá obedecer ao itinerário abaixo:

Ida: normal até a Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal.

6118-10 JD. ICARAÍ – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Atlântica, R. Leonardo de Fassio, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, acesso e Av. do Rio Bonito, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Nossa Senhora do Socorro, Rua Mendel, Rua Olívia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, R. Leonardo de Fassio, Av. Francisco de Carvalho, Av. Inácio Cunha Leme, Pça. Nicolau Aranha Pacheco, acesso e Av. Atlântica, prosseguindo normal.

6074-10 JD. GAIVOTAS – EST. JURUBATUBA

Ida: normal até a Rua Jequirituba, Av. Pres. João Goulart, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

6027-10 JD. GRAÚNA – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas,

Retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, Ponte Jurubatuba, Av. Interlagos,

prosseguindo normal.

6078-10 CANTINHO DO CÉU – SHOP. INTERLAGOS

6080-10 JD. LUCÉLIA – SHOP. INTERLAGOS

6110-10 CONJ. HABITACIONAL PALMARES – AEROPORTO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração

6055-10 EST. MENDES/VL. NATAL – SHOP. INTERLAGOS (VIA JD. SÃO BERNARDO)

Sentido único: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, Rua Antônio Gonçalves Viana, prosseguindo normal.

Domingo, 5 de novembro

695X-10 TERM. VARGINHA – METRÔ JABAQUARA – Até às 14h30

5630-10 TERM. GRAJAÚ – METRÔ BRÁS – Até às 14h30

Ida: normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Após às 14h30

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Interlagos, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, viaduto sem nome, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Camélia Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

675G-10 PQ. RES. COCAIA – METRÔ JABAQUARA

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Interlagos, retorno, Av. Interlagos, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, viaduto sem nome, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

675R-10 GRAJAÚ – METRÔ JABAQUARA

Ida: normal até a Av. Lourenço Cabreira, Rua Frutuoso Barbosa, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Interlagos, Retorno, Av. Interlagos, Av. Miguel Yunes, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra , Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Av. Manoel Alves Soares, prosseguindo normal.

675X-10 TERM. GRAJAÚ – AACD/SERVIDOR

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino

Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, Rua Cristalino Rolim de Freitas, Rua Luiz Alves Carvalho, Rua Galeno de Castro, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normalmente até a Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório

Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, viaduto sem nome, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

695H-10 JD. HERPLIN – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Pça. João Beiçola da Silva, Rua Miguel de Barros, viaduto sem nome, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

695Y-10 TERM. PARELHEIROS – METRÔ VL. MARIANA

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo e Ponte do Socorro, Av. Vítor Manzini, Praça D. Francisco de Souza, Rua João Alfredo, Rua Borba Gato, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua João Alfredo, Praça D. Francisco de Souza, Av. Vítor Manzini, Ponte e Lgo. do Socorro, Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Senador Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

5370-10 TERM. VARGINHA – LGO. SÃO FRANCISCO

Ida: normal até a Av. Sen. Teotônio Vilela, E. T. Rio Bonito, Av. Atlântica, R. Leonardo de Fassio, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, acesso e Av. do Rio Bonito, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Nossa Senhora do Socorro, Rua Mendel, Rua Olívia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, R. Leonardo de Fassio, Av. Francisco de Carvalho, Av. Inácio Cunha Leme, Pça. Nicolau Aranha Pacheco, acesso e Av. Atlântica, E. T. Rio Bonito, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6091-10 VARGEM GRANDE – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Sen. Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo e Ponte do Socorro, Av. Vítor Manzini, prosseguindo normal.

Volta: normal até Ponte e Largo do Socorro, Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Senador Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

502J-23 EST. AUTÓDROMO – METRÔ CONCEIÇÃO

Sentido único: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, prosseguindo normalmente até a Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra e Rua José Rufino da Silva.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, altura do no 44, do início da operação até a desmobilização dos bloqueios.

675M-10 CENTRO SESC – METRÔ JABAQUARA

Ida: sem Alteração.

Volta: normal até Av. Miguel Yunes, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Matias Beck, prosseguindo normal.

5652-22 JD. IV CENTENÁRIO – PQ. IBIRAPUERA

Sentido único: Rua José Rufino da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal até Normal até

a Av. Interlagos, Retorno, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, passagem inferior, Rua João Baptista Cataldo, Rua Djalma Pessolato, Rua Pedro Machado Melo, Rua Justino Nigro, Rua Plínio Schmidt, Rua João Baptista Cataldo, passagem inferior, acesso e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal até a Av. Gregório Bezerra, Rua José Rufino da Silva.

A linha deverá operar com seu ponto inicial na Rua José Rufino da Silva, altura do no 44, do início da operação até a desmobilização dos bloqueios.

695D-10 JD. SANTA BÁRBARA – METRÔ JABAQUARA

Ida: normal até a Av. Lourenço Cabreira, Rua Frutuoso Barbosa, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Interlagos, Retorno, Av. Interlagos, Av. Miguel Yunes, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, prosseguindo normal.

637V-10 PQ. AMÉRICA – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Rua Frutuoso Barbosa, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, Rua Cristalino Rolim de Freitas, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas, Retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Interlagos, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva e Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, prosseguindo normal.

6026-10 JD. ICARAÍ – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça.

Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, viaduto sem nome, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6069-10 JD. SÃO BERNARDO – TERM. STO. AMARO

6076-10 JD. PROGRESSO – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Sen. Teotônio Vilela, Av. Atlântica, Largo e Ponte do Socorro, Av. Vítor Manzini, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Vítor Manzini, Ponte e Lgo. do Socorro, Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Senador Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6078-10 CANTINHO DO CÉU – SHOP. INTERLAGOS

6080-10 JD. LUCÉLIA – SHOP. INTERLAGOS

6110-10 CONJUNTO HABITACIONAL PALMARES – AEROPORTO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Interlagos, retorno, Av. Interlagos, Av. Miguel Yunes, Pte. Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, viaduto sem nome, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila , Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

6071-10 JD. ORION – TERM. STO. AMARO

Após atender o JD. IV Centenário, obedecer ao itinerário abaixo:

Ida: normal até a Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Rua Armando Vieira, prosseguindo normal.

6027-10 JD. GRAÚNA – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Vitor Manzini, Rua Bruges, Rua Florenville, Av. das Nações Unidas, retorno, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Av. Manuel Alves Soares, prosseguindo normal.

6062-51 JD. CASTRO ALVES – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Pe. José Garzotti (à direita), Pça. Dona Carmela Dutra, R. Juan Gonzales Vila, Rua Rubens Montanaro de Borba, Pça. Condestável, Viad. Ivan da Costa Rodrigues, Rua Miguel de Barros, (Pça. João Beiçola da Silva), Rua Manoel Caldeira, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Av. Pres. João Goulart, Rua Jequirituba, prosseguindo normal.

6030-10 UNISA CAMPUS 1– TERM. STO. AMARO – Até às 14h30

Ida: normal até Av. Senador Teotônio Vilela, Av. Jangadeiro, Pça. Moscou, Av. Interlagos, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Após às 14h30

Ida: normal até E.T. Rio Bonito, Av. Atlântica, Largo do Socorro, Ponte do Socorro, Av. Vitor Manzini, prosseguindo normal.

Volta: normal até Pça. Dom Francisco de Souza, Av. Vitor Manzini, Ponte e Largo do Socorro, Av. de Pinedo, Rua Nossa Senhora do Socorro, Av. Atlântica, Av. Senador Teotônio Vilela, Rua Frederico René de Jaegher, prosseguindo normal.

6118-10 JD. ICARAÍ – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Av. Atlântica, R. Leonardo de Fassio, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, acesso e Av. do Rio Bonito, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Nossa Senhora do Socorro, Rua Mendel, Rua Olívia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Antônio Barbosa da Silva Sandoval, R. Leonardo de Fassio, Av. Francisco de Carvalho, Av. Inácio Cunha Leme, Pça. Nicolau Aranha Pacheco, acesso e Av. Atlântica, prosseguindo normal.

6074-10 JD. GAIVOTAS – EST. JURUBATUBA

Ida: normal até a Rua Jequirituba, Av. Pres. João Goulart, Av. Lourenço Cabreira, Av. Matias Beck, Av. Gregório Bezerra, Av. Jair Ribeiro da Silva, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Miguel Yunes, Av. das Nações Unidas, Av. Octalles Marcondes Ferreira, Pça. Camafeu.

Volta: Pça. Camafeu, Av. Octalles Marcondes Ferreira, Av. das Nações Unidas, Av. Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Av. Jair Ribeiro da Silva, Av. Gregório Bezerra, Av. Matias Beck, Av. Lourenço Cabreira, Rua Cristóvão Cabral, Rua Miguel de Barros, viaduto sem nome, Pça. do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Rua Juan Gonzáles Vila, Pça. Dona Carmela Dutra, Rua Pe. José Garzotti, Pça. Batista Botelho, Rua Nsa. Sra. do Outeiro, Av. Sen. Teotônio Vilela, prosseguindo normal.

