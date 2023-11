Postos do Bilhete Único da SPTrans do Jabaquara, Santana e Central não funcionam hoje, quinta (02)

Na sexta (03), apenas o posto do centro fica fechado; No Expresso Tiradentes e nos terminais, funcionamento é nos dois dias

ADAMO BAZANI

Neste feriado de Dia dos Finados, 02 de novembro de 2023, os postos do Bilhete Único da SPTrans no Jabaquara, na zona Sul; em Santana, na zona Norte, e Central, na Rua Boa Vista; ficam fechados.

Na sexta-feira (03), só fica fechado o posto Central. Em Santana e Jabaquara, o atendimento volta ao normal

Os demais postos nos terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes atendem normalmente nos dois dias, das 6h às 22h, exceto Terminal Bandeira, que está temporariamente com atendimento das 6h às 20h.

O passageiro pode comprar créditos para o Bilhete Único por aplicativos de celulares. A relação oficial está no site da SPTrans – http://www.sptrans.com.br/compra-de-creditos-e-servicos/

Após a compra dos créditos, o cartão deve ser carregado nos equipamentos que ficam dentro dos ônibus.

No feriado de 2 de novembro e na sexta-feira (3), não haverá funcionamento no Posto de Apoio à Mulher. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira, por meio de cartazes no local.

Serviço

Dia 2 de novembro – feriado de Dia de Finados

– Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes – funcionamento normal, das 6h às 22h, exceto Terminal Bandeira, que está temporariamente com atendimento das 6h às 20h.

– Postos Jabaquara e Santana – fechados

– Posto Central da SPTrans – fechado

Dia 3 de outubro – “dia ponte”

– Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes – funcionamento das 6h às 22h, exceto Terminal Bandeira, que está temporariamente com atendimento das 6h às 20h.

– Postos Jabaquara e Santana – funcionamento normal, das 7h às 17h

– Posto Central da SPTrans – fechado

Posto de Apoio à Mulher

O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, realiza atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes