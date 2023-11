Pará vai receber R$ 368,7 milhões para ônibus elétricos, a gás natural e diesel Euro 6 do Ministério das Cidades por meio do PAC

Segundo pasta, dinheiro é para a compra de 265 ônibus novos, sendo 40 serão elétricos e 50 movidos a gás natural

ADAMO BAZANI

O Ministério das Cidades anunciou nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, a liberação de R$ 368,7 milhões para a compra de 265 ônibus novos para o sistema de transporte público de Belém (PA).

Destes 265 novos ônibus da capital paraense, 40 serão elétricos e 50 movidos a gás natural. O restante será formado por ônibus a diesel padrão Euro 6 de motorização, em vigor desde janeiro de 2023 no Brasil, e que é até 75% menos poluente que os modelos de tecnologia anterior Euro 5.

Segundo o Ministério das Cidades, o Governo do Pará será responsável por dar uma contrapartida de R$ 19,4 milhões para a renovação da frota de ônibus em Belém.

O dinheiro federal tem origem nos recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e da seleção do projeto de aquisição de novos ônibus para Belém foi feita pelo Ministério das Cidades com a análise técnica da Caixa Econômica Federal no âmbito do Novo PAC.

Segundo a pasta, a renovação parcial da frota de ônibus faz parte do projeto para apresentar Belém como uma cidade mais sustentável para a COP-30, evento global da ONU que discute as mudanças climáticas, e vai acontecer na capital paraense em 2025.

Recentemente, o Ministério das Cidades também liberou financiamento para compra de 254 novos ônibus articulados para o BRT na cidade do Rio de Janeiro, com investimento total de R$ 828 milhões.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes