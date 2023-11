Linhas 8 e 9 têm interrupção suspensa após manhã de caos neste feriado de finados – Linha 9 com via única

Ônibus PAESE atrasaram e filas nas estações eram imensas

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Após o caos na manhã deste feriado de Finados, quinta-feira, 02 de novembro de 2023, com ônibus PAESE chegando atrasados e não dando conta da demanda, a ViaMobilidade decidiu por volta de 07h40 suspender as interrupções programadas que tinham interrompido trechos das linas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Os trens não circularam entre Comandante Sampaio e Domingos de Moares na linha 8 e a linha 9 era atendida apenas por ônibus entre Osasco e Ceasa

A linha 9 passou por volta de 7h50 a circular em via única entre as estações Cidade Jardim e Villa Lobos Jaguaré.

As filas nas estações e para embarque nos ônibus foram imensas.

Apenas 47 coletivos foram disponibilizados.

Confira a nota divulgada pela ViaMobilidade sobre a operação desta quinta-feira (2):

“Os testes programados no sistema de sinalização da Linha 8-Diamante foram cancelados devido a atrasos no Paese, e a operação sobre trilhos foi retomada nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda às 7h41. Salientamos que os passageiros foram avisados sobre a atividade programada com antecedência por meio de avisos sonoros nos trens e estações, cartazes pelas estações, alertas em redes sociais e divulgação pela imprensa. Na linha 9-Esmeralda a manutenção programada entre as estações Pinheiros e Villa-Lobos/Jaguaré está mantida, e os trens circulam com intervalos de 18 minutos em toda a linha até a 0h.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes