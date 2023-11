SPTrans realiza operação especial com 263 linhas de ônibus atendendo os 33 cemitérios da capital paulista nesta quinta-feira (02), feriado de Finados

Todos os coletivos envolvidos estarão identificados com o local de destino em seus para-brisas

ARTHUR FERRARI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da cidade de São Paulo, anunciou que implantará uma operação especial para o atendimento aos passageiros que vão aos 33 cemitérios da capital nesta quinta-feira, 02 de novembro de 2023, feriado de Finados.

De acordo com a gerenciadora, a frota de coletivos em circulação será equivalente a de sábados, com 6.640 ônibus em operação.

Os veículos das 263 linhas que passam nas proximidades dos cemitérios estarão identificados com os locais de destino em seus para-brisas, como por exemplo “Via Cemitério do Araçá”.

Vale ressaltar que a SPTrans ainda criou a linha especial 233F/10 Term. A.E. Carvalho – Term. Vila Carrão, que passará próximo ao Cemitério da Vila Formosa, o maior da América Latina. A linha contará com sete veículos e funcionará das 8h às 19h10.

Os passageiros devem ficar atentos, pois 19 linhas que passam nas proximidades dos cemitérios de Vila Nova Cachoeirinha, Vila Alpina/São Pedro e da Saudade serão alteradas para atender esses locais.

Confira as linhas envolvidas na operação especial para os cemitérios da capital:

CEMITÉRIO DA FREGUESIA DO Ó

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO FREGUESIA DO Ó”

Av. Itaberaba n.º 250

8545/10 Penteado – Metrô Barra Funda

9014/10 Morro Grande – Term. Lapa

8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

847P/42 Brasilândia – VL. Olímpia

8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

957T/10 COHAB Taipas – VL. Olímpia

139A/10 Vl. Iório – Lapa

8199/10 Pirituba – Cem. Vl. Nova Cachoeirinha

9047/10 Jd. Paulistano – Lapa

938V/10 Jd. Vista Alegre – Metrô Barra Funda

978T/10 Jd. Guarani – Metrô Barra Funda

178T/10 Metrô Santana – Ceasa

CEMITÉRIO GETHSÊMANI ANHANGUERA

CEMITÉRIO PARQUE DO JARAGUÁ

Ônibus vão com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO JARAGUÁ E GETHSÊMANI ANHANGUERA”

Via Anhanguera km 23,2 e 23,4

8050/10 Pq. Morro Doce – Lapa

8050/31 Pq. Morro Doce – Lapa

8055/10 Perus – Lapa

8055/51 Perus – Metrô Barra Funda

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

8013/10 Term. Jd. Britânia – Lapa

119L Vila Sulina – Term. Lapa

CEMITÉRIO DOM BOSCO

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DOM BOSCO”

Rua do Pinheirinho n.º 680

8015/10 Cem. de Perus – Term. Pirituba

8015/21 Cem. de Perus – CPTM Perus

8015/21 Cem. de Perus – CPTM Perus

Horário: 6h às 18h35

Ponto inicial: Rua Ernesto Diogo de Faria (Cemitério Dom Bosco)

Ida: Rua Ernesto Diogo de Faria, Rua Estevan Ribeiro Rezende, Rua Antônio de Pádua Dias, Rua Crispim do Amaral e Pça Inácio Dias.

Volta: Pça Inácio Dias, Rua Crispim do Amaral, Rua Antônio de Pádua Dias, Rua Estevan Ribeiro Rezende e Rua Ernesto Diogo de Faria.

CEMITÉRIO DE CHORA MENINO

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO CHORA MENINO”

Rua Nova dos Portugueses, n.º 85

1745/10 Vl. Nova Cachoeirinha – Shop. Center Norte

971C/10 COHAB Brasilândia – Metrô Santana

971R/10 CPTM Jaraguá – Metrô Santana

971T/10 Vl. Sta. Maria – Metrô Santana

971X/10 Term. Cachoeirinha – Metrô Santana

CEMITÉRIO PARQUE DOS PINHEIROS

Ônibus vão operar com placa indicativa no pára-brisa: “VIA CEMITÉRIO PARQUE DOS PINHEIROS”

Rua Ushikichi Kamiya n.º 71

1726/10 Vl. Zilda – Metrô Santana

1773/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mandaqui

172U/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mooca

172P/10 Vl. Zilda – Metrô Belém

CEMITÉRIO PARQUE DA CANTAREIRA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO PARQUE DA CANTAREIRA”

Estr. do Corisco n.º 5.005

1764/10 Jd. Corisco – Metrô Santana

CEMITÉRIO HORTO FLORESTAL

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO HORTO FLORESTAL”

Rua Luiz Nunes n.º 20

1016/10 Cem. do Horto – Shop. Center Norte

1720/10 Jd. Guancã – Cantareira

1775/10 Vl. Albertina – Shop. Center Norte

1786/10 Vl. Albertina – Metrô Santana

CEMITÉRIO DO TREMEMBÉ

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DO TREMEMBÉ”

Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, n.º 2930

1726/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Metrô Santana

1764/10 Jd. Corisco – Metrô Santana

1773/10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mandaqui

1778/10 Jd. Cabuçu – Metrô Santana

1782/10 Vl. Nova Galvão – Metrô Santana

1788/10 Jd. Fontalis – Metrô Santana

2105/10 Jd. Filhos da Terra – Lgo. da Concórdia

1709/10 Jd. Joana D’Arc – Metrô Tucuruvi

1722/10 Jd. Marina – Metrô Tucuruvi

172K/10 Jd. Tremembé – Tatuapé

CEMITÉRIO DE Vl. NOVA CACHOEIRINHA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO Vl. NOVA CACHOEIRINHA”

Av. João Marcelino Branco s/nº

978L/10 Term. Cachoeirinha – Term. Princ. Isabel

9500/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

9653/10 Pedra Branca – Pça. do Correio

148L/10 COHAB Antártica – Lapa

148P/10 Jd. Pery – Metrô Barra Funda

971D/10 Jd. Damasceno – Shop. Center Norte

971R/10 CPTM Jaraguá – Metrô Santana

971M/10 Vl. Penteado – Metrô Santana

971X/10 Term. Cachoeirinha – Metrô Santana

971C/10 COHAB Brasilândia – Metrô Santana

819A/10 CPTM Vl. Aurora – Jd. Primavera

8199/10 Pirituba – Cem. Vl. Nova Cachoeirinha

9191/10 Jd. Elisa Maria – Bom Retiro

2014/10 Jd. Pery Alto – Metrô Barra Funda

1722/10 Jd. Marina – Metrô Tucuruvi

A Rua João Marcelino Branco terá sentido único de direção, entre a Rua Verônica e a Av. Imirim. Assim, as linhas 819A/10 CPTM Vl. Aurora – Jd. Primavera e 8199/10 Pirituba – Cem. Vl. Nova Cachoeirinha deverão operar como segue:

819A CPTM Vl. Aurora – Jd. Primavera

Ida: Av. Itaberaba, Pça. Manoel da Costa Negreiros (Largo do Japonês), Av. Deputado Emílio Carlos, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração

Os passageiros que utilizam os pontos de parada da Av. Imirim, 4202 e 4441 deverão se dirigir à Av. Itaberaba, 5102.

8199/10 Pirituba – Cem. Vl. Nova Cachoeirinha

A linha será operada com ponto de controle na Praça Lyons Clube do Imirim, sem alteração no itinerário.

CEMITÉRIO DA PENHA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DA PENHA”

Av. Amador Bueno da Veiga n.º 333

278A/10 Metrô Santana – Penha

208V/10 Term. A. E. Carvalho – Term. Pq. D. Pedro II

263J/10 Penha – Conj. José Bonifácio

1177/10 Term. A. E. Carvalho – Luz

2076/10 Jd. das Oliveiras – Term. Penha

2451/10 Vl. São Francisco – Term. Aricanduva

2552/10 Vl. Mara – Term. Pq. D. Pedro II

2583/10 Vl. Curuçá – Term. Aricanduva

2626/10 Jd. Nazaré – Term. Pq. D. Pedro II

2666/10 Jd. Camargo Velho – Term. Pq. D. Pedro II

2678/10 Oliveirinha – Term. Pq. D. Pedro II

2755/10 Guaianazes – Metrô Penha

2767/10 Cid. Pedro José Nunes – Metrô Tatuapé

2769/10 Jd. Romano – Metrô Tatuapé

3901/10 Jd. Danfer – Metrô Penha

2019/10 Pq. Paineiras – Shop. Penha

2203/10 Burgo Paulista – Shop. Penha

2726/10 Limoeiro – Metrô Penha

2716/10 Chác. Cruz. do Sul – Metrô Penha

342C/10 Jd. Marília – Penha

CEMITÉRIO DA SAUDADE

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DA SAUDADE”

Av. Pires do Rio com Rua João Vieira

2031/10 Cid. Kemel II – Term. A. E. Carvalho

2088/10 Conj. Encosta Norte – Term. A. E. Carvalho

2766/10 Jd. Camargo Velho – Metrô Itaquera

233A/10 Jd. Helena – Term. Vl. Carrão

352A/10 Jd. Helena – Term. São Mateus

3459/10 Itaim Paulista – Term. Pq. Pedro II

2780/10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera

273D/10 Pq. D. João Nery – Metrô Artur Alvim

2059/10 São Miguel – CPTM Guaianazes

2583/10 Vl. Curuçá – Term. Aricanduva

2755/10 Guaianazes – Metrô Penha

2723/10 União de Vl. Nova – Metrô Itaquera

273N/10 Cid. Kemel II – Metrô Vl. Matilde

273R/10 Jd. Robru – Metrô Artur Alvim

273L/10 CPTM José Bonifácio – Metrô Artur Alvim

2756/10 Guaianazes – Metrô Patriarca

2721/10 Jd. Nazaré – Metrô Itaquera

2582/10 Vl. Nova Curuçá – Term. Pq. D. Pedro II

2723/10 União de Vl. Nova – Metrô Itaquera

Ida: normal até a Av. Pires do Rio, Rua Americima, Av. Afonso Lopes de Baião, Av. Pires do Rio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Pires do Rio, Rua João Vieira, Rua Cândida de Carvalho, Av. Nordestina, Rua Joaquim Xavier de Lira, Av. Pires do Rio, prosseguindo normal.

2582/10 Vl. Nova Curuçá – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Nordestina, Rua Joaquim Xavier de Lira, Av. Pires do Rio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Pires do Rio, Rua Americima, Av. Afonso Lopes de Baião, Av. Pires do Rio, prosseguindo normal.

273N/10 Cid. Kemel II – Metrô Vl. Matilde

273R/10 Jd. Robru – Metrô Artur Alvim

273L/10 CPTM José Bonifácio – Metrô Artur Alvim

2756/10 Guaianazes – Metrô Patriarca

Ida: normal até a Av. Nordestina, Rua Joaquim Xavier de Lira, Av. Pires do Rio, Rua Americima, Av. Afonso Lopes de Baião, Av. Pires do Rio, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

2721/10 Jd. Nazaré – Metrô Itaquera

Ida: normal até a Av. Nordestina, Rua Joaquim Xavier de Lira, Av. Pires do Rio, Rua Americima, Av. Afonso Lopes de Baião, Av. Pires do Rio, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Pires do Rio, Rua João Vieira, Rua Cândida de Carvalho, Av. Nordestina, prosseguindo normal.

CEMITÉRIO DO LAGEADO

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DO LAGEADO”

Estrada do Lajeado Velho, n.º 1.490 – próximo a Divisa de Ferraz

2755/10 Guaianazes – Metrô Penha

2756/10 Guaianazes – Metrô Patriarca

2058/10 Term. São Miguel – CPTM Guaianases

2004/10 Jd. Nsa. Sra. do Caminho – CPTM Guaianazes

2201/10 Div. de Ferraz – CPTM Guaianazes

2202/10 Jd. das Oliveiras – CPTM Guaianazes

312N/10 Term. Cid. Tiradentes – São Miguel Paulista

CEMITÉRIO BRÁS OU QUARTA PARADA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO 4ª PARADA”

Av. Álvaro Ramos n.º 4.815

407F/10 Term. São Mateus – Metrô Belém

407A/10 Shop. Aricanduva – Lgo da Concórdia

407R/10 Term. Vl. Carrão – Metrô Belém

3053/10 Jd. Itápolis – Metrô Belém

574R/10 Term. Sapopemba – Metrô Belém

3141/10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

5141/10 Term. Sapopemba – Pça. do Correio

3746/10 Jd. Imperador – Metrô Belém

4726/10 Mooca – Metrô Tatuapé

4729/10 Pq. Bancário – Metrô Belém

574W/10 Jd. Walkíria – Metrô Belém

Linhas que trafegam pela Rua Padre Adelino

351F/10 Jaçanã – Term. Vl. Carrão

373M/10 Jd. Guairacá – Shop. Metrô Tatuapé

575A/10 Div. de São Caetano – Shop. Metrô Tatuapé

Linha que trafega pela Rua David Zeiger

4025/10 Vl. Califórnia – Metrô Tatuapé

CEMITÉRIO ITAQUERA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DE ITAQUERA”

Rua Serra de São Domingos, n.º 1.597

3741/10 CPTM D. Bosco – Metrô Itaquera

CEMITÉRIO DO CARMO

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DO CARMO”

Rua Professor Hasegawa, s/nº

4035/10 Guaianazes – Metrô Itaquera

3756/10 Barro Branco – Metrô Itaquera

3795/10 Jd. São Carlos – Metrô Itaquera

4085/10 COHAB Fazenda do Carmo – Metrô Itaquera

CEMITÉRIO DE Vl. FORMOSA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DE Vl. FORMOSA”

Av. João XXIII, n.º 2537

LINHA ESPECIAL 233F/10 Term. A. E. Carvalho – Term. Vl. Carrão

Ponto inicial: das 8h às 18h25

Ponto final: das 8h45 às 19h10



Ida: Term. A. E. Carvalho, Av. Águia de Haia, Praça Ana das Dores Carvalho, Av. Esperantina, Praça Aramã, Rua Juazeiro do Norte, Rua Igaroí, Rua Carlos Maria Steimberg, Av. Hermilo Alves, Rua dos Continentes, Rua Marciano Capella, Rua Carlos Maria Steimberg, Vd. Itinguçu, Av. Paraguassu Paulista, Rua Maciel Monteiro, Av. Aldeia Manoel Antônio, Av. Pe. Francisco de Toledo, Av. Waldemar Tietz, Av. Itaquera, Av. Dezenove de Janeiro e Term. Vl. Carrão.

Volta: Term. Vl. Carrão, Rua Evangelina de Assis, Rua Juvelina Ferreira de Assis, Rua Cururipe, Rua Irapuan Vasco Campos, Av. Itaquera, Av. Waldemar Tietz, Av. Pe. Francisco de Toledo, Av. Aldeia Manoel Antônio, Rua Maciel Monteiro, Rua Des. Rocha Portela, Rua Afonso Porto, Rua Galileu Menon, Rua Maciel Monteiro, Av. Paraguassu Paulista, Vd. Itinguçu, Rua Itinguçu, Rua dos Continentes, Av. Hermilo Alves, Rua Carlos Maria Steimberg, Rua Igaroí, Rua Juazeiro do Norte, Pça. Aramã, Av. Esperantina, Praça Ana das Dores Carvalho, Av. Águia de Haia, Estr. do Imperador e Term. A. E. Carvalho.

2100/21 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II

2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

3032/10 Term. Vl. Carrão – Circular

342M/10 Term. São Mateus – Term. Penha

4007/10 COHAB Juscelino – Term. Vl. Carrão

4008/10 Jd. Cibele – Term. Vl. Carrão

4010/10 Jd. Nsa. Sra. do Carmo – Term. Vl. Carrão

4014/10 Jd. Vl. Carrão – Term. Vl. Carrão

407J/10 Jd. Soares – Metrô Tatuapé

407R/10 Term. Vl. Carrão – Metrô Belém

507T/10 Term. Sapopemba – Metrô Carrão

351F/10 Jaçanã – Term. Vl. Carrão

233A/10 Jd. Helena – Term. Vl. Carrão

4001/10 Itaquera – Term. Vl. Carrão

4002/10 Guaianazes – Term. Vl. Carrão

233F/10 Term. A. E. Carvalho – Term. Carrão

233C/10 Term. A. E. Carvalho – CERET

4036/10 Metrô Itaquera – Term. Vl. Carrão

3763/10 Term. Vl. Carrão – Metrô Tatuapé

3778/10 Jd. Sta. Terezinha – Metrô Carrão

3745/10 Jd. Imperador – Tatuapé

574J/10 Metrô Conceição – Term. Vl. Carrão

573T/10 Term. Sapopemba – Metrô Carrão

CEMITÉRIO ISRAELITA E CEMITÉRIO DE Vl. MARIANA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIOS ISRAELITA E VL. MARIANA”

Av. Lacerda Franco, nº 1.930

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

4115/10 Shop. Plaza Sul – Pça da República

477A/10 Sacomã – Term. Pinheiros

478P/10 Sacomã – Pompéia até Vl. Romana

874T/10 Ipiranga – Lapa

4114/10 Vl. Gumercindo – Term. Pq. D. Pedro II

5705/10 Term. Sacomã – Metrô Vergueiro

476G/41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa

CEMITÉRIO DE Vl. ALPINA E SÃO PEDRO

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DE Vl. ALPINA”

Av. Francisco Falconi, nº 100

373M/10 Jd. Guairacá – Shop. Metrô Tatuapé

476G/41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa

4025/10 Vl. Califórnia – Metrô Tatuapé

4031/10 Pq. Sta. Madalena – Metrô Tamanduateí

4025/10 Vl. Califórnia – Metrô Tatuapé

Ida: normal até a Av. Francisco Falconi, Av. José da Nóbrega Botelho, Rua Pinheiro Guimarães, Trav. Irene Bocci, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Francisco Falconi, Pça. Nair Firmino da Silva, Rua Mário Augusto do Carmo, Rua Pinheiro Guimarães, Av. Zelina, Av. José da Nóbrega Botelho, Av. Francisco Falconi, prosseguindo normal.

4031/10 Pq. Sta. Madalena – Metrô Tamanduateí

Ida: normal até a Av. Francisco Falconi, Av. José da Nóbrega Botelho, Rua Pinheiro Guimarães, Rua Mário Augusto do Carmo, Pça. Nair Firmino da Silva, Av. Francisco Falconi, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Francisco Falconi, Pça. Nair Firmino da Silva, Rua Mário Augusto do Carmo, Rua Pinheiro Guimarães, Av. Zelina, Av. José da Nóbrega Botelho, Av. Francisco Falconi, prosseguindo normal.

CEMITÉRIO CAMPO GRANDE

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO CAMPO GRANDE”

Av. Nossa Senhora do Sabará nº 1.371

576C/10 Metrô Jabaquara – Term. Sto. Amaro

5317/10 SESC/Orion – Pça. do Correio

695H/10 Jd. Herplin – Term. Sto. Amaro

695Y/10 Term. Parelheiros – Metrô Vl. Mariana

5011/10 Eldorado – Sto. Amaro

5013/10 Jd. Luso – Sto. Amaro

5024/10 Missionária – Sto. Amaro

5024/31 Missionária – Sto. Amaro

527R/10 Vl. Império – Term. Sto. Amaro

546A/10 Jd. Apurá – Sto. Amaro

546A/31 Jd. Apurá – Sto. Amaro

546J/10 Jd. Selma – Sto. Amaro

546T/10 Vl. Guacuri – Term. Sto. Amaro

6026/10 Jd. Icaraí – Term. Sto. Amaro

6006/10 Jd. Herculano – Shop. Interlagos

CEMITÉRIO DE CONGONHAS

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DE CONGONHAS”

Rua Min. Álvaro de Souza Lima, nº 101

Linhas que trafegam pela Av. Interlagos, via próxima ao cemitério.

509J/10 Jd. Selma – Pq. Ibirapuera

5129/10 Jd. Miriam – Term. Guarapiranga

5175/10 Baln. São Francisco – Pça. da Sé

5194/21 Jd. Apurá – Aeroporto

5611/10 Eldorado – Pça. João Mendes

5614/21 Eldorado – Pq. Ibirapuera

5652/22 Jd. IV Centenário – Pq. Ibirapuera

576C/10 Metrô Jabaquara – Term. Sto. Amaro

675M/10 Centro SESC – Metrô Jabaquara

5630/10 Term. Grajaú – Metrô Brás

675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

675R/10 Grajaú – Metrô Jabaquara

695X/10 Term. Varginha – Metrô Jabaquara

517J/10 Jd. Selma – E.T. Água Espraiada

527R/10 Vl. Império – Term. Sto. Amaro

695D/10 Jd. Sta. Barbara – Metrô Jabaquara

6110/10 Conj. Hab. Palmares – Aeroporto

CEMITÉRIO DE SANTO AMARO

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO STO. AMARO”

Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, nº 186

5317/10 SESC/Orion – Pça. do Correio

5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

607M/10 Term. Grajaú – Term. Água Espraiada

637G/10 Grajaú – Pinheiros

675X/10 Term. Grajaú – AACD-Servidor

695Y/10 Term. Parelheiros – Metrô Vl. Mariana

576C/10 Metrô Jabaquara – Term. Sto. Amaro

5129/41 Jd. Miriam – Sto. Amaro

527R/10 Vl. Império – Term. Sto. Amaro

546T/10 Vl. Guacuri – Term. Sto. Amaro

6012/10 Pq. Independência – Sto. Amaro

6026/10 Jd. Icaraí – Term. Sto. Amaro

6059/10 Jd. Universal – Sto. Amaro

6071/10 Jd. Orion – Term. Sto. Amaro

6812/10 Jd. Capela – Sto. Amaro

CEMITÉRIO PARQUE DOS GIRASSÓIS

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO PQ. DOS GIRASSÓIS”

Av. Sadamu Inoue, n.º 6061

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro

695Y/10 Term. Parelheiros – Metrô Vl. Mariana

6000/10 Term. Parelheiros – Term. Sto. Amaro

6073/10 Jd. Santa Terezinha – Term. Varginha

6093/10 Vargem Grande – Term. Grajaú

6099/10 Term. Grajaú – Div. Embu-Guaçu

6L01/10 Marsilac – Term. Varginha

CEMITÉRIO DE PARELHEIROS

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO PARELHEIROS”

Rua Amaro de Pontes, nº 237

Relação com algumas linhas que trafegam pela Estrada da Colônia ( via próxima ao cemitério) e Rua Amaro Pontes.

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro

695Y/10 Term. Parelheiros – Metrô Vl. Mariana

6000/10 Term. Parelheiros – Term. Sto. Amaro

6073/10 Jd. Sta. Terezinha – Term. Varginha

6093/10 Vargem Grande – Term. Grajaú

6099/10 Term. Grajaú – Div. Embu-Guaçu

6L01/10 Marsilac – Term. Varginha

6L02/10 Jd. Eucaliptos – Term. Parelheiros

6L03/10 Cipó do Meio – Term. Parelheiros

6L04/10 Jd. Oriental/Fontes – Term. Parelheiros

6L05/10 Barragem – Term. Parelheiros

6L08/10 Jd. São Nicolau – Hosp. Parelheiros

CEMITÉRIO DE COLÔNIA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO COLÔNIA”

Rua Sachio Nakao, nº 28

6073/10 Jd. Sta. Terezinha – Term. Varginha

6L05/10 Barragem – Term. Parelheiros

CEMITÉRIO SÃO LUIZ

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO SÃO LUÍS”

Rua Antônio Ramos Rosa s/n.º

609F/10 Chác. Santana – Term. Princ. Isabel

6803/10 Jd. Capelinha – Term. João Dias

6805/10 Term. Capelinha – Term. João Dias

6805/31 Term. Capelinha – Term. João Dias

6836/10 Capão Redondo – Term. João Dias

647P/10 COHAB Adventista – Term. Pinheiros

6049/10 Valo Velho – Sto. Amaro

6010/10 Chác. Sta. Maria – Term. Guarapiranga

6047/10 Jd. Lídia – Sto. Amaro

CEMITÉRIO PARQUE DAS CEREJEIRAS

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO PARQUE DAS CEREJEIRAS”

Rua Isabel de Oliveira, s/n.º

6022/10 Pq. Cerejeira – Sto. Amaro

CEMITÉRIOS ARAÇÁ E SANTÍSSIMO

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “VIA CEMITÉRIO DO ARAÇÁ”

Av. Dr. Arnaldo, nºs 666 e 1200

199D/10 Conexão Vl. Iório – Term. Pinheiros

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

177H/21 Metrô Santana – Pinheiros

178L/10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

208M/10 Metrô Santana – Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

478P/10 Sacomã – Vl. Romana

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

6232/10 Pinheiros/Vila Ida – Metrô Barra

714C/10 COHAB Educandário – Paulista

719P/10 Term. Pinheiros – Term. Princ. Isabel

7267/10 Apiacás – Praça Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Praça Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental – Praça Ramos de Azevedo

817C/10 Lapa – Hosp. das Clínicas

856R/10 Lapa – Socorro

874C/10 Pq. Continental – Metrô Trianon – Masp

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

875P/10 Metrô Barra Funda – Metrô Ana Rosa

7002/10 Jd. Rosa Maria – Hosp. das Clínicas

775F/10 Jd. das Palmas – Hosp. das Clinicas

CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO

CEMITÉRIO ORDEM TERCEIRA DO CARMO

CEMITÉRIO PROTESTANTES

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “Via CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO”

Rua da Consolação, no 1660

178L/10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

508L/10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

874T/10 Ipiranga – Lapa

875A/10 Aeroporto – Perdizes

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

778R/10 COHAB Raposo Tavares – Term. Princ. Isabel

7903/10 Jd. João XXIII / Educandário – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Pq. Continental – Anhangabaú

8707/10 Rio Pequeno – Term. Princ. Isabel

702U/10 Cidade Universitária – Term. Pq. D.Pedro II

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental – Pça. Ramos de Azevedo

8700/1 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

877T/10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

CEMITÉRIO GETHSÊMANI

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “Via CEMITÉRIO GETHSÊMANI”

Praça da Ressurreição, nº 01

8018/10 Vl. Sônia – Metrô Morumbi

809J/10 Jd. Colombo – Metrô Morumbi

8030/10 Paraisópolis – Term. Vl. Sônia

CEMITÉRIO DA LAPA

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “Via CEMITÉRIO DA LAPA”

Rua Bergson, no 347

8047/41 Jaraguá – Metrô Vl. Madalena

846M/10 Vl. Piauí – Term. Pinheiros

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vl. Mariana

958P/10 Jd. Nardini – Vila Olímpia

6262/10 Ceasa – Term. Bandeira

748A/10 Jd. D’Abril – Lapa

748A/41 Jd. Peri Peri – Lapa

748R/10 Jd. João XXIII – Metrô Barra Funda

775N/10 Rio Pequeno – Metrô Vl. Madalena

809N/10 Vl. Dalva – Lapa

875C/10 Term. Lapa – Metrô Santa Cruz

7282/10 Pq. Continental – Praça Ramos de Azevedo

8319/10 Pq. Continental – SESC Pompéia

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. Dom Pedro II

874C/10 Pq. Continental – Metrô Trianon MASP

875C/1 Term. Lapa – Metrô Santa Cruz

CEMITÉRIO DO MORUMBI

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “Via CEMITÉRIO DO MORUMBI”

Rua Deputado Laércio Corte, nº 314

6291/10 INOCOOP Campo Limpo – Term. Bandeira

746K/10 Paraisópolis – Campo Belo

807P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro

CEMITÉRIO DA PAZ

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “Via CEMITÉRIO DA PAZ”

Rua Dr. Luís Migliano, nº 644

746C/10 Jd. Taboão – Sto. Amaro

775F/10 Jd. das Palmas – Hosp. das Clínicas

807J/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi

807M/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi

CEMITÉRIO SÃO PAULO

Ônibus vão operar com placa indicativa no para-brisa: “Via CEMITÉRIO SÃO PAULO”

Rua Cardeal Arcoverde, nº 1.217

199D/10 Conexão Vl. Iório – Term. Pinheiros

209P/1 Cachoeirinha – Term. Pinheiros

177H/21 Metrô Santana – Pinheiros

177Y/10 Metrô Barra Funda – Pinheiros

208M/10 Metrô Santana – Term. Pinheiros

209P/10 Cachoeirinha – Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

6232/10 Pinheiros/Vila Ida – Metrô Barra Funda

714C/10 COHAB Educandário – Paulista

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

778J/10 Jd. Arpoador – Metrô Barra Funda

778J/41 COHAB Raposo Tavares – Metrô Barra Funda

719P/10 Term. Pinheiros – Term. Princ. Isabel

856R/10 Lapa – Socorro

7002/10 Jd. Rosa Maria – Hosp. das Clínicas

775F/10 Jd. das Palmas – Hosp. das Clínicas

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte