Ônibus e motocicleta causam acidente na região de Santana (SP) na manhã desta quarta-feira (1º)

Coletivo atendia linha 2030/10 Lauzane Paulista – Metrô Santana

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, por volta das 8h17, um ônibus da empresa Sambaíba se envolveu em um acidente com uma motocicleta no cruzamento da Rua Alfredo Guedes com a Rua Voluntários da Pátria, no sentido bairro, na região de Santana, Zona Norte de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros informou que duas viaturas atenderam a ocorrência.

O coletivo em questão possui o prefixo 2 2037 e transitava pelo itinerário 2030/10 Lauzane Paulista – Metrô Santana.

Confira a nota emitida pela SPTrans sobre o ocorrido:

“O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT), da SPTrans, está apurando a ocorrência desta quarta-feira (1), às 8h17, envolvendo o ônibus de prefixo 2 2037, da linha 2030/10 Lauzane Paulista – Metrô Santana, da Sambaíba, na Rua Alfredo Guedes x Rua Voluntários da Pátria, Santana, no sentido bairro. Um Boletim de Ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte