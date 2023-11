Nova Mobi Pernambuco ganha prêmio nacional com gestão das estações de BRT do Grande Recife

Concessionária assumiu a gestão das estações de BRT e terminais integrados de ônibus num contrato de 35 anos

O BRT pernambucano levou a concessionária Nova Mobi Pernambuco, responsável pela gestão das estações de BRT e dos terminais integrados de ônibus do Grande Recife, a ganhar um importante prêmio nacional no setor de infraestrutura.

A Nova Mobi Pernambuco, concessionária que assumiu a gestão dos terminais de transporte público urbano da Região Metropolitana do Recife pelos próximos 34 anos, ganhou uma premiação nacional com o Sistema de BRT (Bus Rapid Transit) pernambucano, o chamado Via Livre.

A Nova Mobi Pernambuco conquistou a segunda edição do GRI Infra Awards, na categoria Prêmio Conexão – Transformação na Vida Urbana.

A premiação aconteceu na quinta-feira, dia 26/10, e teve como destaque o case da gestão das estações de BRT na Região Metropolitana do Recife.

A Nova Mobi Pernambuco opera e gerencia 44 estações de BRT no Grande Recife – além de 26 TIs -, atendendo a um sistema que transporta quase 2 milhões de passageiros por dia.

A empresa é composta pelo grupo Socicam, referência na gestão e operação de terminais de transporte urbano e rodoviário, e a MobiBrasil, que opera o transporte urbano de passageiros há mais de 40 anos em Pernambuco e em São Paulo.

O prêmio foi recebido por Wanderley Galhiego Junior, diretor de Novos Negócios e Inovação da Socicam.

A GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BRT

A concessão pública da Nova Mobi Pernambuco prevê a requalificação, modernização e manutenção permanente das estações de BRT, garantindo mais conforto e segurança na utilização pelos passageiros e reduzindo a evasão de receita com a invasão do sistema.

Na busca pela segurança e como primeiro passo, a Nova Mobi Pernambuco instalou sensores inteligentes nas unidades e, assim, consegue monitorar todos os equipamentos à distância.

São observados diversos fatores importantes das estações, como a qualidade do ar, possíveis agressões e pedidos de ajuda, ruídos de tiros ou presença de produtos químicos e gases que possam ser um risco aos usuários do sistema. Com essas informações, o time de operadores pode adotar medidas imediatas.

TELAS PARA EVITAR EVASÃO

A segunda ferramenta utilizada pela Nova Mobi Pernambuco para combater a evasão de receita nas estações foi a instalação de telas de malha de aço na área externa de acesso ao BRT, além de um novo processo de abertura e fechamento automatizado das portas, que protege e isola o equipamento impedindo que as estações sejam acessadas de forma ilícita.

O projeto piloto foi iniciado em maio de 2023 com o objetivo de combater a evasão de tarifas, que tem causado prejuízos de aproximadamente R$ 20 milhões por mês na operação do sistema.

CONTROLE SOBRE AS GRATUIDADES

Outra ferramenta importante do projeto foi a integração realizada pela UniQ, empresa especializada em soluções digitais no setor de transportes, para o gerenciamento do acesso gratuito ao sistema do BRT.

A UniQ desenvolveu uma ferramenta sistêmica baseada em hardware e software para automatizar o controle de gratuidade, que registra e contabiliza os atendimentos de forma autônoma. A tecnologia permite a troca de informações em tempo real entre a estação e o Centro de Controle Operacional.

“Temos buscado entregar soluções de vanguarda no gerenciamento e na operação dos mais distintos segmentos de mobilidade no País, e esta vitória, mais uma vez, nos mostra que estamos no caminho certo. Foi um prazer receber um prêmio tão importante no segmento de infraestrutura do Brasil em nome da Nova Mobi Pernambuco”, comemorou Wanderley Galhiego Junior.

SOBRE A NOVA MOBI PERNAMBUCO

A Nova Mobi Pernambuco é a concessionária responsável pela gestão de 26 terminais integrados e 44 estações de BRT na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. É formada pela Socicam e pela MobiBrasil, desde 14 de dezembro de 2021, quando iniciou a concessão pública na RMR.