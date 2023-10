Transportes metropolitanos têm alterações na circulação durante o feriado prolongado, a partir desta quinta-feira (02)

Ônibus da EMTU e trens da CPTM e Metrô operam de forma diferenciada

ARTHUR FERRARI

Neste feriado prolongado, entre quinta-feira, 2 de novembro de 2023, e domingo (05), as empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Metrô terão mudanças em suas operações.

Além dos passageiros habituais, também devem ficar atentos às mudanças os estudantes que farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no primeiro dia de prova, que acontece no domingo (05).

Na quinta-feira (02), todas as linhas da CPTM funcionam com intervalos médios programados para domingo, de 35 minutos, exceto a linha 10-Turquesa, que passará por obras de manutenção e revitalização, obrigando os passageiros a utilizarem ônibus do Paese entre as estações Rio Grande da Serra e Mauá

Os veículos terão paradas nas estações Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Guapituba e Mauá.

Confira os endereços dos locais onde estarão os ônibus do Sistema PAESE:

– Estação Rio Grande da Serra: Av. Pastor Aquilino Sartori (ao lado da estação)

– Estação Ribeirão Pires: Av. Santo André (número ímpar da av.)

– Estação Guapituba: Av. Capitão João (em frente à estação próximo à Rua Cícero de Campos Povoa)

– Estação Mauá: Av. Capitão João (ao lado da estação, embaixo da passarela)

Já na sexta-feira (03), as cinco linhas da CPTM: 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade operam normalmente, com os trens praticando intervalos equivalentes a dias úteis. Durante o sábado (04), após às 21h, e domingo (05) os intervalos permanecem como os praticados normalmente aos finais de semana, de 35 minutos.

No Metrô, a frota em circulação nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata será equivalente a de domingos, com trens reserva a disposição para entrar em circulação caso haja demanda. Já na sexta-feira, sábado e no domingo, não haverá alteração na operação.

Na quinta-feira (02), dia do feriado de Finados, os ônibus da EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguem a mesma programação de viagens praticadas aos domingos.

Já na sexta-feira, dia 03, as linhas obedecerão às tabelas de dias úteis, com exceção de cerca de 240 linhas que terão horários especiais. Os horários destas linhas poderão ser consultados a partir do dia 02 de novembro no site da EMTU “www.emtu.sp.gov.br” ou através do aplicativo da empresa disponível para iOS e Android.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte