Transdata recebe Prêmio da UITP Latino América no México pelo trabalho realizado em Brasília/DF

Empresa de tecnologia foi selecionada na categoria “Excelência Operacional”

Na noite dessa segunda-feira, 30 de outubro de 2023, a Transdata recebeu, no México, o Prêmio Melhores Práticas da UITP Latino América 2023, na categoria “Excelência Operacional”, pelo trabalho realizado em Brasília/DF.

A Transdata fornece toda a plataforma tecnológica para o sistema de bilhetagem, soluções antifraude, sistema de Controle Operacional e Gestão de Frotas de Brasília, hoje sob a gestão do BRB e Semob/DF. Este pacote de soluções ajuda na redução dos custos e potencializa o planejamento estratégico, aumentando a qualidade do serviço, modernizando e otimizando as funcionalidades de todo o sistema de transporte coletivo.

O prêmio reconhece a contribuição da Transdata para a governança e transparência na gestão do sistema de transporte público do Distrito Federal, como exemplo a ser seguido por outras cidades da América Latina.

O sistema de bilhetagem do Distrito Federal foi implantado em 2007 e modernizado pela primeira vez em 2013, quando também passou a ser fornecido o sistema de gestão de frota e controle operacional.

Em 2019, em sua nova etapa de modernização, a gestão do sistema de bilhetagem passou a ser administrada pelo BRB – Banco Regional de Brasília, enquanto o planejamento e fiscalização do sistema passaram a ser executados pela SEMOB/DF. Nesse novo modelo os sistemas passam por auditorias e atualizações periódicas.

Até o final de 2023 deve ser concluída uma nova etapa de modernização dos sistemas, com a adoção de validadores on-line e inclusão de novos meios de pagamento nos ônibus e no sistema BRT e Metrô/DF, aceitando pagamentos por QR Code e cartões de crédito e débito (EMV), que no Metrô já representam cerca de 25% dos acessos em 24 estações.

É papel da tecnologia resgatar e dar novos contornos funcionais e inteligentes ao transporte público coletivo.

Em Brasília, a Transdata ressalta que, através da oferta de soluções, somada a recursos que permitem melhor controle e gestão transparente, com dados claros sobre a operação, estimula-se o uso dos modais coletivos e, assim, movimentar-se mais de 1.250.000 de acessos/dia.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes