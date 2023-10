Plataforma TOP é premiada em evento internacional da UITP

Campanha “Vai Mais Longe, Vai Com TOP”, que ressalta as funcionalidades da Plataforma, é reconhecida como destaque de marketing de 2022

ALEXANDRE PELEGI

A Autopass, empresa brasileira especializada em bilhetagem eletrônica e mobilidade, acaba de ser premiada na 20ª Edição da Assembleia América Latina da UITP, que acontece desde esta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, na Cidade do México.

A empresa teve sua campanha publicitária “Vai Mais Longe, Vai Com TOP”, reconhecida como destaque de marketing de 2022. Com veiculação impressa, digital, rádio e TV, a campanha que foi desenvolvida pela Autopass junto à W3haus/Grupo Stefanini e lançada em julho do ano passado, trouxe como conceito um dos principais valores da Autopass, que é sempre colocar o cliente – no caso do transporte público, o passageiro – no centro de toda e qualquer ação.

Além disso, a campanha destacou as diversas alternativas que a plataforma TOP disponibiliza para transformar as jornadas e experiências das pessoas por meio de soluções inovadoras – tanto em mobilidade como em serviços complementares -, tornando-as protagonistas em suas escolhas e no alcance de seus sonhos.

Hoje, a Autopass informa que a Plataforma TOP movimenta cerca de 10 milhões de transações por dia, e disponibiliza acesso para compra de bilhetes de embarque via Aplicativo TOP, WhatsApp TOP, Carteira do Google, mais de 800 ATMs, milhares de pontos de venda em São Paulo e bilheterias das estações do Metrô e da CPTM.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes