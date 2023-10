Ouro e Prata, Guanabara e Unesul são autorizadas pela ANTT a suprimir linhas e paralisar mercados

Agência atendeu ainda a pedidos de 12 empresas para operar em fretamento interestadual

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou em Diário Oficial da União nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, decisões em atendimento a pedidos de empresas do transporte regular e por fretamento:

Decisão Supas nº 752: Deferir o pedido da Viação Ouro e Prata S/A para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha CAMPO GRANDE (MS) – PALMAS (TO), prefixo nº 19-0026-00.

Autorizar a paralisação dos mercados a seguir na Licença Operacional – LOP de número 98:

I – de CAMPO GRANDE (MS), RIBAS DO RIO PARDO (MS), ÁGUA CLARA (MS) e PARANAÍBA (MS) para PALMAS (TO), ITAJÁ (GO), CACU (GO), RIO VERDE (GO), GOIÂNIA (GO), ANÁPOLIS (GO), JARAGUÁ (GO), RIALMA (GO), URUAÇU (GO), PORANGATU (GO), GURUPI (TO) e PORTO NACIONAL (TO);

II – de ITAJÁ (GO), CACU (GO), RIO VERDE (GO) e RIALMA (GO) para GURUPI (TO), PORTO NACIONAL (TO) e PALMAS (TO); e

III – de GOIÂNIA (GO), ANÁPOLIS (GO), JARAGUÁ (GO), URUAÇU (GO) e PORANGATU (GO) para PORTO NACIONAL (TO) e PALMAS (TO).

Esta Decisão entra em vigor em 09 de janeiro de 2024.

Decisão Supas nº 753: Deferir o pedido da Unesul de Transportes Ltda para modificar a prestação de serviço para suprimir a seção de CORDILHEIRA ALTA (SC) para ERECHIM (RS), da linha FOZ DO IGUAÇU (PR) – CAXIAS DO SUL (RS), prefixo nº 09-0260-00.

Autorizar a paralisação do mercado de CORDILHEIRA ALTA (SC) para ERECHIM (RS), na Licença Operacional – LOP de número 98.

Esta Decisão entra em vigor em 16 de janeiro de 2024.

Decisão Supas nº 754: Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. A2 VIAGEM E TURISMO LTDA

. ALL STAR LIMO VIP TOURS LTDA

. ALTOE EXPRESS TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

. B H II LOCACAO E TRANSPORTE LTDA

. BRISA TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA

. BRUNETTO TURISMO LTDA

. DAMSTUR TRANSPORTES LTDA

. F C MARTINS E CIA LTDA

. FERREIRA SERVICOS DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. FORTUNATTI TRANSPORTES ADVANCE LTDA

. GALLINA E NUNES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

. GPA-TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Decisão Supas nº 755: Deferir o pedido da Expresso Guanabara Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha TIMON (MA) – LUIS CORREIA (PI) via BARRAS (PI), prefixo nº 15-0065-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 757: Deferir o pedido da Viação União Santa Cruz Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções indicadas, na linha SANTA MARIA (RS) – JOINVILLE (SC), prefixo nº 10-0120-00:

I – de LAJEADO (RS) e ESTRELA (RS) para SOMBRIO (SC) e ARARANGUÁ (SC);

II – de ESTEIO (RS) para ARARANGUÁ (SC), BIGUAÇU (SC), PALHOÇA (SC), SÃO JOSÉ (SC), SOMBRIO (SC) e TUBARÃO (SC); e

III – de SAPUCAIA DO SUL (RS) para ARARANGUÁ (SC), BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), BIGUAÇU (SC), FLORIANÓPOLIS (SC), ITAPEMA (SC), PALHOÇA (SC), SÃO JOSÉ (SC), SOMBRIO (SC) e TUBARÃO (SC).