Greve na CPTM, no Metrô, Sabesp e Educação deve atingir São Paulo no dia 28 de novembro de 2023, decidem sindicatos contra privatizações

Comunicado foi feito pela presidente do Sindicato dos Metroviários em redes sociais; Paralisação deve envolver também funcionários da Fundação CASA; Ônibus e linhas de trem e metrô de operação privada vão funcionar normalmente

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

A região metropolitana de São Paulo mais uma vez deve enfrentar uma greve de trens, metrô e funcionários da Sabesp.

Em seu perfil nas redes sociais, a presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, disse que nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, diversos

sindicatos se reuniram e decidiram fazer uma greve unificada no dia 28 de novembro de 2023 contra as privatizações pelo Governo do Estado.

Ainda segundo Camila Lisboa, além dos sindicatos que representam os trabalhadores das linhas da CPTM, do Metrô e da Sabesp, participaram a Apeoesp (professores) e os representantes trabalhadores da Fundação CASA (que atende menores infratores apreendidos).

No dia 03 de outubro de 2023, a região metropolitana de São Paulo já tinha sido afetada por uma greve envolvendo servidores públicos do Metrô, da CPTM e da Sabesp.

No dia 12 de outubro de 2023, ocorreu uma paralisação surpresa em linhas de metrô e na linha de monotrilho, mas foi uma ação dos metroviários somente contra advertências a trabalhadores que se negaram a treinar colegas para operar os trens em dias que necessitem de contigência.

Ônibus da operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) chegaram a ser acionados.

Empresas de ônibus rodoviários remarcaram passagens de usuários de graça, já que era feriado prolongado e muita gente com viagem marcada não conseguiu chegar aos terminais Tietê (zona Norte), Barra Funda (zona Oeste) e Jabaquara (zona Sul).

De acordo com a sindicalista, a “greve unificada” anunciada para 28 de novembro deve ser “maior” que a de 03 de outubro.

Além de protesto contra as possíveis concessões e privatizações de serviços públicos, a paralisação vai ter como pauta a tentativa de reverter demissões no Metrô e “cortes na educação”.

Como mostrou o Diário do Transporte, o Metrô demitiu cinco funcionários e afastou quatro pela paralisação surpresa do dia 12 de outubro.

Os metroviários chegaram a discutir a possiblidade de uma greve contra as demissões nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, mas preferiram fazer o protesto unificado com as outras categorias.

As linhas 4-Amarela (ViaQuatro), 5-Lilás (ViaMobilidade), 8-Diamante, 9-Esmeralda (ViaMobilidade) e os serviços de ônibus em toda a Grande São Paulo não devem parar porque já são de operação privada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes