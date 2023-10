Com início da Tarifa Zero nos ônibus municipais de São Caetano do Sul, créditos que sobraram em cartões de passageiros serão restituídos

Moradores da cidade do ABC Paulista já podem utilizar o transporte coletivo municipal gratuitamente a partir desta quarta (1°)

ARTHUR FERRARI

Assinado pelo prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, na noite de segunda-feira, 30 de outubro de 2023, o contrato e a ordem de serviço que permitem o início do Programa Tarifa Zero na cidade a partir de 1° de novembro passam a valer.

A medida, inédita na região, permite que todos os moradores do município do ABC Paulista possam utilizar os ônibus das oito linhas do transporte coletivo de forma gratuita a partir desta quarta-feira (1°).

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Diego Vido Faria, presente na assinatura dos documentos, todos os passageiros do sistema que ainda têm créditos em seus cartões serão restituídos. Os detalhes sobre o ressarcimento dos valores ainda serão informados pela VIPE (Viação Padre Eustáquio), concessionária responsável pela operação dos coletivos na cidade.

Como mostrou o Diário do Transporte, o Programa Tarifa Zero foi aprovado de forma unânime pelos vereadores na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, em primeira sessão realizada no dia 27 de outubro de 2023.

Relembre:

“Atingimos uma estabilidade econômica que nos permite ter hoje um projeto dessa envergadura, que impacta muito positivamente sobre a mobilidade, o aspecto social, o meio ambiente e a economia, tanto para o empregador, quanto para o empregado. Estamos fazendo de São Caetano, cada vez mais, uma cidade para as pessoas”, disse o prefeito após a assinatura.

“As empresas, das pequenas às grandes, economizarão milhares de reais anualmente por não terem mais que pagar vale-transporte para o funcionário morador de São Caetano. E o colaborador deixará de ter este desconto na folha de pagamento”, observou o chefe do Executivo. “E, no aspecto de sustentabilidade, o Tarifa Zero representará a melhora da qualidade do ar, com a redução de emissão de carbono, alinhado às iniciativas modernas do mundo contemporâneo.”, completou.

Ainda na segunda-feira (30), a prefeitura de São Caetano publico no Diário Oficial o decreto que estipulou a tarifa zero, onde a prefeitura informa o remanejamento de R$ 5,83 milhões, recebidos através do pagamento de multas de trânsito, para bancar as gratuidades nos ônibus.

Relembre:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte