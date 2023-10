Cidade de Santiago, no Chile, usará plataforma de inteligência artificial para gestão do sistema de transporte público

Rede de transporte da capital chilena possui quase 7.000 ônibus, transporta 950 milhões de passageiros por ano, e possui uma das maiores frotas de ônibus elétricos do mundo

A plataforma de inteligência artificial da Optibus – por meio de um serviço prestado pela empresa SONDA. S.A.- será o software utilizado para fazer todo o planejamento operacional da cidade de Santiago, Chile, com o objetivo de melhorar e otimizar o transporte público de 7 milhões de habitantes da Região Metropolitana da capital chilena.

Santiago é a capital e maior cidade do Chile e uma das maiores cidades da América do Sul. Criado em 2013, o Diretório de Transporte Público Metropolitano (DTPM) controla e fiscaliza o sistema de transporte público da cidade, que consiste em quase 7 mil ônibus (operados por meio de 11 contratos de concessão), incluindo mais de 2 mil ônibus elétricos, 140 quilômetros de metrô e uma linha de trem suburbano. Com mais de 950 milhões de passageiros anuais, esta extensa rede de ônibus se estende pelas 34 municipalidades da Província de Santiago e pelas áreas de Puente Alto e San Bernardo, onde vivem 40% da população total do Chile.

O sistema de transporte público de Santiago permite acesso essencial à educação, empregos, serviços comunitários e muito mais, e é considerada uma das frotas mais avançadas da América Latina. Santiago foi a primeira cidade da região a ter pagamento com sistema de cartão inteligente e a ter ferramentas integradas de gestão de frotas. Além disso, possui uma das maiores frotas de ônibus elétricos do mundo fora da China, sendo uma cidade pioneira a nível internacional na descarbonização do transporte público.

Utilizando os produtos Optibus Planning, Scheduling e Veículos Elétricos (EVs), o objetivo é elevar o sistema de transporte público de Santiago a novos níveis de sustentabilidade, eficiência e conforto. Aproveitando algoritmos de otimização, computação em nuvem e análise avançada de dados, as ferramentas da plataforma da Optibus permitirão agendamento e gerenciamento de ônibus mais eficazes e rápidos para os operadores de transporte público da cidade.