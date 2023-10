Viação Santa Cruz recebe autorização da ANTT para implantar e suprimir linhas

Agência atendeu a 22 empresas para operação em regime de fretamento

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou em Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, decisões em atendimento a pedidos de empresas do transporte regular e por fretamento:

Decisão Supas nº 749: Deferir o pedido da Viação Santa Cruz Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO (MG)- CAMPINAS (SP), prefixo nº 06-0578-60, com a seção de MONTE SANTO DE MINAS (MG) para CAMPINAS (SP) e da linha SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO (MG)- SÃO PAULO (SP), prefixo nº 06-0577-00, com as seguintes seções:

I – de MONTE SANTO DE MINAS (MG) para CAMPINAS (SP) e SAO PAULO (SP); e

II – de SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO (MG) para CAMPINAS (SP).

Deferir o pedido da Viação Santa Cruz Ltda para a supressão da linha SÃO PAULO (SP) – CARMO DO RIO CLARO (MG), prefixo 08-0361-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 (dez) dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 750/751: Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. R S V TURISMO & VIAGENS LTDA

. SAPATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. SAUTUR OLIVEIRA – VIAGENS E TRANSPORTES LTDA

. SB TURISMO LTDA

. SOUZA & MACHADO TRANSPORTES LTDA

. TRANSPORTES GUARDA LTDA

. TURISMO E LOCADORA SANTO AMARO LTDA

. VALDERI DA SILVA VIANA TRANSPORTES LTDA

. VTOUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. ZANETTI TUR LTDA

. ASTT TRANSPORTES E TURISMOS LTDA

. GILSOMAR LEDEBUHR LTDA

. I J DE GUSMAO DA SILVA LTDA

. ITAWORLD LOCADORA DE VEICULOS LTDA

. IZABELLY TURISMO LTDA

. L. & L. LOCADORA E TRANSPORTES LTDA

. LINDATUR EMPRESA DE TURISMO LTDA

. MAGALHAES & SOUZA TRANSPORTES LTDA

. MAPS VIAGENS E TRANSPORTES LTDA

. MARCELO ZEOMIR GIACIANI LTDA

. PAULO HENRIQUE CAVALCANTE CRUZ LTDA

. R A AVANTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Decisão Supas nº 737, de 20 de outubro de 2023, publicada no DOU nº 201, de 23 de outubro de 2023, seção 1, pág. 143, no art. 2º:

Onde se lê:

“Implantar os Terminais Rodoviários de Planaltina (DF), Sobradinho (DF) e Osasco (SP), como terminais adicionais, para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha RECÊ (BA) – SÃO PAULO (SP), via SEABRA (BA), prefixo nº 05-0340-00”

Leia – se:

“Implantar os Terminais Rodoviários de Planaltina (DF), Sobradinho (DF) e Osasco (SP), como terminais adicionais, para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha RECÊ (BA) – SÃO PAULO (SP), via SEABRA (BA), prefixo nº 05-0341-00”

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes