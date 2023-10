Viação Garcia/Brasil Sul apoia 8ª edição do Festival de Graffiti

Sala vip da empresa no Terminal de Londrina e um ônibus da empresa estampam artes de Thiagu Agu

ADAMO BAZANI

Nos dias 3, 4 e 5 de novembro, Londrina receberá a 8ª edição do Festival de Graffiti, mais uma vez com o apoio da Viação Garcia/Brasil Sul. O grafiteiro Thiago Junior de Souza, o Thiagu Agu, assinou um painel que ficará exposto na sala vip no Terminal Rodoviário de Londrina. Além disso, ele vai estampar um ônibus da empresa Paradiso G8 1200. Londrinense e grafiteiro há 6 anos, Thiago diz que o tema da arte é “viagem” e foi baseado no conceito de “liberdade”. “A ideia traduzida no graffiti é a de poder partir, ser livre”, comenta.

Nas edições passadas do Festival, além da sala vip do terminal rodoviário de Londrina, um ônibus rodoviário e um metropolitano receberam o graffiti de artistas locais. Desta vez, mais de quarenta autores de Londrina e de vários Estados brasileiros vão expor os seus trabalhos durante o evento, um projeto independente do coletivo Capstyle que se firmou no calendário cultural da cidade.

“A Viação Garcia é um parceiro importante do Festival, que valoriza a arte da grafitagem e contribui para viabilizar este evento”, diz Tadeu Roberto Fernandes Lima Junior, o Carão. Ele afirma que Londrina é hoje um importante polo do graffiti nacional.

O vice-presidente da Viação Garcia/Brasil Sul, Estefano Boiko Junior, diz que a parceria da empresa com o coletivo que promove o Festival é uma forma de reconhecer o valor da arte urbana. “Abrimos este espaço em nossa sala no Terminal e em um de nossos ônibus com o propósito de ampliar a visibilidade do trabalho dos artistas locais. Também é uma forma de presentear a cidade com novas cenas e cores”, afirma.

Outros espaços da cidade também serão ilustrados pelos grafiteiros durante o Festival. Mais informações sobre a programação podem ser encontradas no perfil oficial do Festival no instagram @capstylefestival.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes