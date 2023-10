Prodata Mobility Brasil exibe equipamentos e soluções tecnológicas inovadoras que facilitam o cotidiano dos passageiros

Visitantes da Arena ANTP 2023 puderam conferir importantes itens do catálogo de produtos e de serviços formado por validadores, aplicativos e circuito fechado de TV; empresa líder do setor atua junto a empresas de ônibus, trens, metrôs e barcas em todo o país

Líder em sistema de bilhetagem eletrônica no Brasil, a Prodata Mobility Brasil foi uma das principais atrações da Arena ANTP 2023, evento que reuniu empresários, autoridades, órgãos gestores e especialistas da área de transportes entre os dias 24 e 26 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Com um estande de 100 m2, localizado estrategicamente de frente para os seis painéis de debate, a companhia exibiu às mais de 600 pessoas que visitaram o espaço equipamentos em funcionamento que simularam operações reais promovendo experiências muito próximas ao dia a dia dos passageiros.

Um dos destaques foi a instalação de um painel que reproduzia o interior de um ônibus, com validador – que podia ser acionado por meio de cartão de transporte público, QR Code e cartões de crédito e débito –, catraca e circuito fechado de TV (CFTV).

Desenvolvido pela empresa e utilizando câmeras de alta definição, o CFTV já está em uso em diversos municípios do Brasil. “Esse sistema traz segurança para a empresa de ônibus, o motorista e, principalmente, o passageiro, uma vez que ajuda a prevenir roubos, furtos e casos de assédio”, observa João Ronco, presidente da Prodata Mobility Brasil. As imagens captadas pelo CFTV ficam armazenadas por mais de 15 dias e são descarregadas automaticamente assim que os ônibus retornam às garagens.

VALIDADORES E LEITOR DE QR CODE – O estande também mostrou aos visitantes uma solução que permite a aplicação de leitor de QR Code em validadores de versões anteriores fabricados pela empresa. “Na prática, essa ferramenta representa uma grande economia para o frotista, já que oferece a tecnologia do QR Code sem a necessidade de trocar os validadores”, ressalta Kleber Rocha, diretor comercial da Prodata Mobility Brasil.

Empresários e gestores de transporte também puderam ter contato com o validador para aplicação de bloqueios nas catracas do metrô e terminais de ônibus. O equipamento, reconhecido no setor de transporte como muito confiável e de alta durabilidade, está instalado nas estações de metrô de Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e em mais de 80% das estações de São Paulo, além de todo o sistema de barcas do Rio de Janeiro.

Outra novidade exibida durante o evento foi um validador desenvolvido pela Prodata Bélgica e que deve ser produzido em breve na unidade brasileira. Em operação na Europa, na Califórnia (EUA) e em frotas de táxis da África do Sul, o validador faz muito sucesso pelo design diferenciado e pelo tamanho reduzido.

PARCERIAS – Sempre aberta a parcerias em tecnologia e inovação que proporcionem o crescimento das empresas do setor e facilidade para seus clientes, a Prodata Mobility Brasil também apresentou na Arena ANTP aplicativos desenvolvidos em conjunto com a Pagmob e outro com a UPM2.

No caso da Pagmob, o aplicativo oferece a possibilidade de recarga do cartão de transporte, pagamento através do QR Code e por aproximação pelo Bluetooth do celular, que permite inclusive transação offline. Já no aplicativo do UPM2 – em operação em São Paulo com SP Pass –, o pagamento pode ser feito pelo QR Code para utilização no celular e recarga no cartão de transporte.