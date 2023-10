Novo trecho de pista local da Marginal Pinheiros, inaugurado pelo prefeito Ricardo Nunes nesta segunda (30), deve desafogar trânsito na região

Obras são compensação da iniciativa privada por empreendimento residencial na região

ARTHUR FERRARI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, inaugurou nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, o novo trecho de pista local na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, na Zona Sul da capital. A obra, resultado de uma exigência da Administração Municipal à iniciativa privada, surge como compensação ao polo gerador de tráfego do empreendimento residencial Parque Global.

O trecho recém-inaugurado abrange aproximadamente 1,5 quilômetro, situado próximo ao número 14.500 da Marginal Pinheiros. Com três novas faixas, incluindo uma exclusiva para ônibus, a intervenção representou um investimento de R$ 30 milhões e demandou um período de 11 meses para sua conclusão, entre dezembro de 2022 e outubro de 2023.

A importância desse marco se destaca considerando que, diariamente, cerca de 400 mil veículos trafegam nesse trecho no sentido Interlagos. O presidente da CET, Hemilton Inoue, ressaltou que a inauguração dessas novas pistas locais promete oferecer inúmeros benefícios para a região. O trecho era tradicionalmente reconhecido por engarrafamentos constantes, e as novas faixas têm o potencial de aliviar significativamente o tráfego, beneficiando diretamente os moradores da Zona Sul. “A inauguração desta pista local vai trazer muitos benefícios para a região. Tradicionalmente é um trecho com muito congestionado e essas faixas vão liberar bastante o tráfego e beneficiar todos os moradores da Zona Sul”, disse o presidente da CET.

Além do alargamento da pista, a obra inaugurada possui uma ligação provisória que facilita o acesso ao Parque Bruno Covas, também realizado pela iniciativa privada. O prefeito Ricardo Nunes expressou sua satisfação, destacando: “Fico muito feliz de a gente poder estar desenvolvendo tanto a cidade junto com a iniciativa privada.”

Para atender às demandas de mobilidade da região, estão programadas outras intervenções. Entre elas, estão novos trechos e estruturas cicloviárias que irão interligar as vias já existentes, a construção de uma nova ponte sobre a Marginal e a abertura de uma avenida para acesso dessas três novas faixas às ruas internas do bairro.

“A gente tem obrigações em virtude dos grandes projetos que a gente faz, mas por outro lado nós temos obrigações muito maiores com a cidade do que a própria obrigação legal. É dentro desse espírito que nós gostamos de trazer compensações e nos preocupar de uma forma geral não com nosso empreendimento, mas com todo o nosso entorno”, destacou o fundador da Bueno Neto Engenharia, Adalberto Bueno Neto.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte