Estudantes que farão o Enem em Porto Velho (RO), terão ônibus de graça no dia das provas

Para ter direito ao benefício, os candidatos precisam comprovar a inscrição no Exame

MICHELLE SOUZA

Nos dias 5 e 12 de novembro, em Porto Velho (RO), os ônibus do transporte coletivo serão disponibilizados gratuitamente para os estudantes que farão a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O efetivo que circula na cidade aos domingos, também será maior nos dois dias de prova, passando de 26 para 48 veículos. De acordo com a prefeitura, as medidas buscam facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova.

Nos dois dias, o benefício vai estar disponível das 7h às 12h e das 17h às 20h. Para ter acesso à gratuidade na passagem, o estudante deve apresentar o cartão de inscrição do Enem, com local de prova e documento de identificação.

Os locais de prova onde cada candidato fará o Enem 2023 foram divulgados no dia 24 de outubro no cartão de confirmação, na Página do Participante.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte