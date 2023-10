Comil lança nova geração dos modelos de ônibus rodoviários Campione Invictus

Veículos são destinados a trajetos de médias distâncias

ARTHUR FERRARI

A COMIL ÔNIBUS S.A apresentou nesta semana a nova geração de ônibus rodoviários da linha Campione Invictus, aliando design e versatilidade os modelos 1200 e 1050 unem inovação, conforto e segurança na medida certa.

Com linhas mais modernas e dinâmicas, os modelos 2024 ganharam roupagem externa e acabamentos internos modernos e diferenciados. As mudanças nas partes externas, são nas áreas frontal, traseira e laterais. A COMIL, mais uma vez, prezou pelo desenvolvimento de produtos com o melhor custo benefício para operação dos seus clientes, mantendo assim algumas características como faróis, lanternas e vidros do já consagrado design da linha Invictus, pois são itens de reposição frequente.

Destacam-se no projeto, os acabamentos laterais e aro de rodas com linhas fluídas, novos para-choques, acabamento entre faróis e iluminação frontal auxiliar, além disso, foram incluídos novos espelhos retrovisores com coeficiente aerodinâmico, seguindo o mesmo padrão de design da linha Double Decker. Na traseira os veículos receberam novo para choque, tampa de manutenção do motor e um novo e moderno aplique integrando as sinaleiras, a logomarca da COMIL foi reposicionada dando mais destaque a marca. Outra novidade são os novos revestimentos para poltronas da linha luxo, mais modernos e confortáveis, dando ainda mais ênfase para o formato envolvente e anatômico das poltronas COMIL.

Segundo Deoclécio Corradi, Presidente da Comil, a nova geração agregará ainda mais valor à família Invictus: “O lançamento do novo modelo Invictus DD, no ano passado, agregou novas perspectivas para a marca Comil. Com o 1200 e 1050 também esperamos um retorno positivo, pois são produtos pensados na operação diária das empresas. Unindo conforto, agilidade, segurança, praticidade e um excelente custo-benefício.”

“As negociações da nova família 1200/1050, já nos trouxeram excelentes vendas, tanto para empresas do mercado nacional como para exportação. As primeiras unidades do novo modelo, começarão a ser entregues ainda nesse ano, e já temos comercializados mais de 150 unidades antes do lançamento oficial que ocorre nesse mês de outubro”, destaca Tiago Zanette, Diretor Comercial da Comil.

A missão dos produtos COMIL é consolidar ainda mais a marca no mercado nacional e internacional, com os lançamentos a empresa reforça o compromisso de cuidar de cada detalhe, sempre trabalhando para melhorar a vida e o cotidiano das pessoas com transparência, seriedade e muita paixão.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte