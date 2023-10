SPTrans e Prefeitura de São Paulo preparam esquema especial de transporte para o GP do Brasil entre os dias 3 e 5 de novembro

Evento acontece no Autódromo José Carlos Pace, na região de Interlagos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2023, a Prefeitura de São Paulo fará um esquema especial no transporte coletivo para atender o público que irá ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos.

Serão cinco linhas especiais de ônibus e vans do Atende+ em operação. Três dos itinerários sairão do Aeroporto de Congonhas, Shopping SP Market e Trianon/MASP, e um quarto com formato circular entre a Estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda e os diferentes portões de acesso à prova.

As seguintes linhas serão acionadas: 606P Shopping SP Market – F1, 607F/10 Terminal Santo Amaro – F1 e 906T/10 Trianon/MASP – Fórmula 1 (via Aeroporto).

Confira as mudanças que serão realizadas pela prefeitura e SPTrans:

Linhas Especiais – Entrada

Os ônibus da Operação Fórmula 1 realizarão o atendimento entre 6h e 7h, com tarifa vigente de R$ 4,40, podendo ser paga em dinheiro ou com Bilhete Único. Todos os veículos são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. O desembarque será feito em pontos no entorno do Autódromo, sendo que o passageiro deverá escolher o mais próximo de seu portão de ingresso.

606F/10 Circular Fórmula 1 – Autódromo

Operação: A partir das 6h na sexta, sábado e domingo

Ponto Inicial: Rua Plínio Schmidt, 325 (oposto), ao lado da Estação Autódromo

Pagamento: Dinheiro e Bilhete Único

Pontos de parada:

– Av. Jacinto Júlio, oposto ao nº 60 – Portão G;

– Av. Jacinto Júlio, oposto ao nº 34 – Portões K/9;

– Av. do Jangadeiro, altura do nº 149 – Portões D/M;

– Av. Interlagos, nº 6569 (Pça. Jacob Dubena) – Portões 7/8;

– Av. Interlagos, nº 6395 (SABESP) – Portão A;

– Av. Interlagos, nº 5945 (baia) – Portões T/L;

– Av. João Paulo da Silva, oposto ao nº 33 – Portão Z.

606P/10 Shopping SP Market – F1

Operação: A partir das 7h no sábado e domingo

Ponto inicial: Av. Octalles M. Ferreira com Av. das Nações Unidas

Pagamento: Dinheiro e Bilhete Único

606A/10 Aeroporto – Fórmula 1

Operação: A partir das 7h no sábado e domingo

Pagamento: Dinheiro, Bilhete Único e cartões de débito e crédito com tecnologia por aproximação

906T/10 Trianon/MASP – Fórmula 1 (via Aeroporto)

Operação: A partir das 7h no sábado e domingo

Ponto inicial: Al. Casa Branca

Pagamento: Dinheiro e Bilhete Único

Linhas especiais – Saída

As linhas especiais também vão atender aos torcedores na saída do GP, partindo do entorno do Autódromo, a partir das 16h30 no sábado e a partir das 15h30 no domingo.

606P/10 Shopping SP Market – F1

Operação: A partir das 16h30 no sábado. No domingo, às 15h30

Pagamento: Dinheiro e Bilhete Único

607F/10 Terminal Santo Amaro – F1

Operação: A partir das 16h30 no sábado. No domingo, às 15h30

Pagamento: Dinheiro e Bilhete Único

A linha terá ponto de parada também no Shopping SP Market

906T/10 Trianon/MASP – Fórmula 1 (via Aeroporto)

Operação: A partir das 16h30 no sábado. No domingo, às 15h30

Pagamento: Dinheiro e Bilhete Único

Serviço Atende+

As vans realizarão o transporte de pessoas com mobilidade reduzida até o interior do Autódromo de Interlagos no final de semana (4 e 5), a partir das 6h, atendendo aos seguintes pontos:

– Estação Autódromo da ViaMobilidade

– Shopping SP Market

– Term. Metropolitano Jabaquara (Av. Eng. Armando de Arruda Pereira)

– Portão Z do Autódromo

– Praça Enzo Ferrari

– Trianon/MASP

– Estacionamento de Fretados da Avenida José Carlos Pacce

O Serviço Atende+ é o único transporte público que opera na via perimetral interna durante a realização do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Para ter direito ao transporte, pessoas com mobilidade reduzida, como idosos e pessoas com deficiência, deverão obrigatoriamente apresentar o ingresso do evento.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte