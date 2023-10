VÍDEO: Araras (SP) terá ônibus natalinos que vão circular por diferentes linhas até o fim do ano

Empresa vai circular com os veículos em diferentes regiões da cidade

ADAMO BAZANI

A Expresso Auto Bus, que faz a locação de ônibus para o TCA (Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras) decorou dois veículos natalinos.

Os ônibus devem ser apresentados na cidade neste sábado, 28 de outubro de 2023.

Com fitas de lâmpadas de LED, a iluminação contorna os principais elementos do design da carroceria, com cores diferentes, entre branca, azul e vermelha.

Segundo a empresa, o intuito é revezar em todas as linhas da cidade, “para levar um pouco de esperança e luz neste Natal, ainda mais depois das dificuldades que a pandemia impôs a toda a sociedade”.

Os ônibus serão colocados nas linhas de acordo com as escalas habituais de horários e a tarifa é a mesma de todo o sistema.

A Expresso Auto Bus foi contratada em agosto de 2021 pela prefeitura de Araras que vê na locação uma possibilidade de gerar uma economia de aproximadamente 23% aos cofres públicos.

O sistema de Araras é de operação do poder público, que conta também com frota própria.

A empresa também fornece o combustível, expedição dos documentos, custos de licenciamento, impostos, multas e vistorias.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/08/14/araras-sp-aluga-10-onibus-seminovos-para-o-transporte-municipal/

A Expresso Auto Bus é ligada ao grupo empresarial que têm experiência no segmento de ônibus urbanos, com a Viação Talismã, e de fretamento, com a Opinião Turismo, em Rio Grande da Serra, na região do ABC Paulista, na Grande São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes