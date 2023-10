São Caetano do Sul (SP) lança licitação para reforma do Terminal Rodoviário do Centro

Custo deve ser de R$ 20 milhões e obras devem estar prontas em um ano após assinatura de ordem de serviço

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, publicou uma licitação para reformar e modernizar o Terminal Integrado Rodoferroviário Nicolau Delic (módulo 1), no centro da cidade.

O custo estimado deve ser de cerca de R$ 20 milhões.

As obras terão de ser entregues em um ano depois a assinatura da primeira ordem de serviço com a empresa ou consórcio que vencer a concorrência.

Segundo a prefeitura, a empresa contratada terá de realizar obras de recuperação, melhorias e requalificação urbana do entorno do terminal, constantes no Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico de São Caetano do Sul), parcialmente financiado pela CAF (Corporação Andina de Fomento).

A prefeitura diz que já está realizando a reforma do módulo 2 (nível superior) com intervenções na passagem de nível que liga o terminal de ônibus à Estação São Caetano da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

A reforma faz parte do Programa Avança São Caetano, o maior programa de obras da história da cidade – R$ 713 milhões investidos em mais de 90 obras.

