Eletrificação e emissão zero serão foco no transporte público de Curitiba (PR)

BNDES modelará a nova concessão na capital paranaense

MICHELLE SOUZA

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a URBS (Urbanização de Curitiba S.A.), sociedade de economia mista ligada à administração municipal de Curitiba (PR), assinaram contrato para estruturar o projeto de concessão dos serviços de transporte público coletivo na cidade. A contratação, foi celebrada nesta sexta-feira, 27 de outubro de 2023, com a presença do prefeito Rafael Greca e da superintendente da Área de Estruturação de Projetos do Banco, Luciene Machado.

O projeto tem como premissas o redesenho das linhas de ônibus, aumentando a eficiência energética do sistema, e a implantação de uma solução gradual para descarbonizar os veículos da frota, alinhado ao Plano de Mobilidade Sustentável de Curitiba. Até 2030, a meta é alcançar um percentual de 33% de ônibus elétricos e ter toda a frota eletrificada até 2050, zerando as suas emissões de CO2.

Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, aponta que “é fundamental acelerar o desenvolvimento da mobilidade sustentável no país”, e ainda ressalta que o projeto está alinhado a estratégia, as iniciativas e soluções do Banco, que promovam a transição climática.

A superintendente da Área de Estruturação de Projetos do Banco, Luciene Machado, avalia ainda que a iniciativa é “emblemática e transformadora para o movimento crescente de migração de frota para tecnologias de zero emissão em curso no Brasil”.

A nova concessão ainda tem como meta ampliar o número de passageiros no transporte coletivo, e reduzir o o uso do transporte individual motorizado. Dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), apontam que o transporte público é responsável por cerca de 25% das locomoções na cidade. Com a reestruturação, a expectativa é que, até 2050, os deslocamentos em transporte coletivo e mobilidade ativa (bicicleta ou caminhada) em Curitiba, cheguem a 85%.

O sistema de transporte público de Curitiba foi mplantado na década de 1970, e é considerado referência em mobilidade urbana, sendo uma das primeiras redes no mundo de faixas exclusivas de ônibus, e ainda assim, vem passando por readequações para atender às necessidades de deslocamento e ao crescimento da população da cidade, hoje de cerca de 2 milhões de pessoas.

Atualmente, a rede de transporte conecta diferentes regiões da cidade, além de estar interligada a outros 15 municípios da região metropolitana. Cerca de 755 mil passageiros são transportados por dia, em 244 linhas, operando com uma frota de mais 1,1 mil veículos, incluindo ônibus articulados e convencionais. A concessão dos serviços acontece desde 2010, com previsão de término do contrato em 2025.

O prefeito Rafael Greca destaca que Curitiba sempre foi referência em transporte coletivo e mobilidade urbana. “Agora damos mais um passo para o futuro, com a preparação do novo modelo de concessão que vai trazer para a população ônibus elétricos sustentáveis e silenciosos, integração metropolitana e associação com outros modais”, ressaltou.

Através do contrato celebrado com a URBS, o BNDES vai ficar responsável por acompanhar todas as etapas do processo licitatório para a nova concessão, que inclui contratação de consultoria para a realização dos estudos, interação com licitantes e partes interessadas, realização de consultas públicas e apoio na realização do leilão.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte