Viação Ouro e Prata recebe Prêmio o TOP DE MARKETING ADVB/RS 2023 pelo terceiro ano consecutivo

Empresa foi destaque com o case “Passagem Neutra”, que busca neutralizar emissões de carbono das viagens de ônibus

ADAMO BAZANI

Na última quinta-feira, 26 de outubro, a Viação Ouro e Prata recebeu o troféu TOP de Marketing 2023, concedido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), na categoria de transporte e logística. Este reconhecimento foi atribuído em virtude do case “Passagem Neutra”, que visa neutralizar as emissões de carbono provenientes das viagens de ônibus do Grupo Ouro e Prata.

O troféu TOP de Marketing é uma celebração anual que destaca profissionais e organizações por suas notáveis práticas em marketing e vendas.

O case vencedor, “Passagem Neutra”, reflete o compromisso da Viação Ouro e Prata com a responsabilidade socioambiental. Este projeto abraça 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, resultando na compensação de mais de 15 toneladas de gás carbônico ao longo de um ano e meio.

“Esta premiação reforça nosso compromisso contínuo com a inovação e a sustentabilidade. Estamos profundamente orgulhosos de liderar esta iniciativa, alcançando o equilíbrio entre eficiência operacional e responsabilidade ambiental.” Luana Fleck.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes