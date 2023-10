Agência de Viagens e Turismo Kelly Tur recebe seu mais novo ônibus Vissta Buss DD

Veículo entregue pela Busscar à empresa gaúcha possui chassi Volvo B420R 6×2 e capacidade para 43 passageiros

ARTHUR FERRARI

O presidente e fundador da Agência de Viagens e Turismo Kelly Tur, José Antônio Falkoski, e o sócio administrador, Romulo Rafael Falkoski, estiveram na Busscar nesta quinta-feira (26), para receber o Vissta Buss DD, novo ônibus que vai compor a frota da empresa. O modelo adquirido possui chassi Volvo B420R 6×2, com capacidade para transportar 43 passageiros, contendo 31 poltronas leito no salão superior e 12 no salão inferior. As poltronas são equipadas com tomada USB e possuem apoio de braços, pernas, pés e apoio extra de cabeça.

Projetado para garantir conforto em viagens de longas distâncias, o Vissta Buss DD conta com gerenciadores de áudio e vídeo em todos os ambientes, TV digital, monitor rebatível, sistema de entretenimento, geladeira, sanitário e ar-condicionado. Para proporcionar um transporte seguro aos usuários, o Vissta Buss DD apresenta sistema de monitoramento DVR, com cinco câmeras que permitem a gravação de imagem em tempo real.

Cliente da Busscar de longa data, José Falkoski aponta os motivos do recente investimento. “Os ônibus fabricados pela Busscar são mais resistentes e robustos, com alta durabilidade e qualidade no acabamento, além do excelente atendimento”, pontua o empresário.

Atuando há 30 anos no mercado, a Kelly Tur, com sede em Novo Hamburgo (RS), oferece serviços de fretamento empresarial e viagens intermunicipais, interestaduais e internacionais. Com perspectivas otimistas para o futuro, o empresário pretende expandir seus negócios e conta com a parceria da Busscar nessa nova fase promissora.

Veja mais fotos do ônibus:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte