Valores da tarifa de táxi em São Paulo sofrem aumento a partir deste sábado (28)

Preço da bandeirada subiu de R$ 5,50 para R$ 6,00 na categoria comum

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir deste sábado, 28 de outubro de 2023, os novos valores da tarifa de táxi começam a valer na cidade de São Paulo. Os taxistas irão utilizar uma tabela de conversão para cobrar os preços reajustados.

Com as mudanças, a bandeirada (valor inicial da corrida) aumentou de R$ 5,50 para R$ 6,00 nos táxis categorias Comum, Comum Rádio e Especial.

Já na categoria “Táxi Luxo”, a tarifa passou de R$ 8,25 para R$ 9,00.

No caso da Bandeira 2 (cobrada das 20h às 6h, de segunda a sábado, e o dia todo aos domingos e feriados), o valor segue com o acréscimo percentual de 30% aplicado em cima da tarifa quilométrica.

As alterações feitas pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) e do Departamento de Transportes Públicos (DTP), levam em consideração a recomposição da inflação e o aumento dos custos com a manutenção dos veículos (conservação dos pneus, troca de óleo lubrificante, lavagens, licenciamento, valor do seguro e limpeza, entre outros).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte