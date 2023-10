SPTrans altera itinerários de 19 linhas de ônibus no Jabaquara entre sexta-feira (27) e domingo (29)

Mudanças ocorrem em razão do evento ‘’Festa de São Judas Tadeu’’

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans informa que das 23h de sexta-feira (27) até as 3h de domingo (29), 19 linhas terão desvios em seus itinerários durante a realização do evento ‘’Festa de São Judas Tadeu’’ na região do Jabaquara, Zona Sul.

Confira as mudanças:

477P/10 Ipiranga – Rio Pequeno

Ida: normal até a Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Viaduto Jabaquara, Av. Jabaquara, Av. Indianópolis, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Indianópolis, Av. Jabaquara, Viaduto Jabaquara, Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viad. Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, prosseguindo normal.

574J/10 Metrô Conceição – Term. Vl. Carrão

Ida: normal até a Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Fagundes Filho, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

627J/10 Jd. Miriam – Metrô São Judas

Sentido Único: normal até a Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, Av. Fagundes Filho, R. Massaranduba, R. Prof. Aprígio Gonzaga, Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng. Armando Arruda Pereira, prosseguindo normal.

5091/10 Jd. Ubirajara – Metrô São Judas

Sentido Único: normal até Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, Av. Fagundes Filho, Rua Massaranduba, Rua Prof. Aprígio Gonzaga, Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, prosseguindo normal.

574A/10 Americanópolis – Lgo. Cambuci

5791/10 Eldorado – Metrô Vergueiro

Ida: normal até a Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng. Armando Arruda Pereira, prosseguindo normal.

574A/21 Americanópolis – Metrô Vl. Mariana

Sentido Único: normal até a Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, prosseguindo normal até a Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng. Armando Arruda Pereira, prosseguindo normal.

609J/10 Aeroporto – Metrô São Judas

Sentido Único: normal até a Av. dos Bandeirantes, acesso, Rua Marechal Caetano de Faria, Viaduto Jabaquara, Av. Eng.º Armando de Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, Av. Fagundes Filho, Rua Massaranduba, Rua Prof. Aprígio Gonzaga, Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng.º Armando de Arruda Pereira, Rua Arapuã, Viaduto Arapuã, Rua Brasópolis, Pça. Octávio Braga, Pça. Moysés Kuhlmann, Av. Jabaquara, acesso, Av. dos Bandeirantes, prosseguindo normal.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Av. Indianópolis, Av. Jabaquara, Viaduto Jabaquara, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng.º Armando de Arruda Pereira, Rua Arapuã, Viaduto Arapuã, Rua Brasópolis, Pça. Octávio Braga, Pça. Moysés Kuhlmann, Av. Ceci, Al. dos Tupinás, Av. Indianópolis, prosseguindo normal.

502J/10 CPTM Autódromo – Metrô Santa Cruz

Ida: normal até a Av. Pedro Bueno, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Av. Pedro Bueno, prosseguindo normal.

5164/10 Vl. Sta. Catarina – Pq. Ibirapuera

Sentido Único: normal até a Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, prosseguindo normalmente até a Rua Borges Lagoa, Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng.º Armando Arruda Pereira, prosseguindo normal.

5290/10 Div. Diadema – Term. Pq. D. Pedro II

577T/10 Jd. Miriam – Metrô Ana Rosa

N604/11 Metrô Jabaquara – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng. Armando Arruda Pereira, prosseguindo normal.

5106/21 Jd. Selma – Term. Água Espraiada

Ida: normal até a Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Rua Arapuã, Viaduto Arapuã, Rua Brasópolis, Pça. Octávio Braga, Pça. Moysés Kuhlmann, Av. Ceci, Al. dos Tupinás, Av. Indianópolis, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Indianópolis, Av. Jabaquara, Viaduto Jabaquara, Av. Eng. Armando Arruda Pereira, prosseguindo normal.

5106/31 Jd. Selma – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Eng. Armando Arruda Pereira, Rua Arapuã, Viaduto Arapuã, Rua Brasópolis, Pça. Octávio Braga, Pça. Moysés Kuhlmann, Av. Ceci, Al. dos Tupinás, Av. Indianópolis, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

6338/10 Jd. Miriam – Pq. Ibirapuera

Sentido Único: normal até a Av. Eng.º Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara, prosseguindo normalmente até a Rua Borges Lagoa, Av. Jabaquara, Av. Dr. Hugo Beolchi, Viaduto Dante Delmanto, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Eng.º Armando Arruda Pereira, prosseguindo normal.

675A/10 Pq. Sto. Antonio – Metrô São Judas

Ida: normal até a Av. Indianópolis, Av. Jabaquara, Av. Ceci, Al. dos Tupinás, Av. Indianópolis.

Volta: Av. Indianópolis, prosseguindo normal.

Durante a realização do evento, a linha deverá operar com ponto final na Av. Indianópolis, entre a Alameda dos Tupinás e a Rua Campina do Taborda (sentido bairro).

675I/10 Term. João Dias – Metrô São Judas

Ida: normal até a Av. Indianópolis, Av. Jabaquara, Av. Ceci, Al. dos Tupinás, Av. Indianópolis.

Volta: Av. Indianópolis, prosseguindo normal.

Durante a realização do evento, a linha deverá operar com ponto final na Av. Indianópolis, entre a Alameda dos Tupinás e a Rua Campina do Taborda (sentido bairro).

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte