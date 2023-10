Obras de implantação de viadutos para transposição da Linha 9 – Esmeralda ficarão R$ 1,2 milhão mais caras

Este é o quarto aditamento ao contrato; no total, em termos nominais, valor subiu quase R$ 13 milhões desde abril de 2021

ALEXANDRE PELEGI

As obras de implantação de viadutos rodoviários no trecho Grajaú – Varginha da linha 9-Esmeralda vão ficar R$ 1,2 milhão mais caras.

A CPTM publicou nesta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, novo aditamento ao contrato com o Consórcio Castilho – Vad, que faz a execução dos trabalhos.

A operação da linha foi concedida à ViaMobilidade, mas as obras são de responsabilidade da estatal.

O contrato, com prazo de 30 meses, foi publicado em 30 de abril de 2021, com valor inicial de R$ 26 milhões (R$ 26.015.227,01).

Este já é o quarto aditamento e, segundo o documento, se deve à readequação da Planilha de Quantidades e Preços e do Cronograma Físico-Financeiro, com acréscimo de quase R$ 1,2 milhão (R$ 1.119.977,88).

O aditamento anterior foi publicado no dia 16 de junho de 2023, com acréscimo de quase R$ 5 milhões (R$ 4.878.691,62). (Relembre)

Os outros dois aditamentos foram realizados nas seguintes datas:

– julho de 2022, para readequação da Planilha de Quantidades e Preços Propostos e inclusão de serviços adicionais e respectivos critérios de medição, além da readequação do Cronograma Físico-Financeiro, com acréscimo de R$ 3 milhões (R$ R$ 2.953.284,26);

– novembro de 2022, para atualização da Planilha de Quantidades e Preços Propostos Remanescentes e o ressarcimento da diferença apurada nas medições, com acréscimo de quase R$ 4 milhões (R$ 3.785.577,08).

Desta forma, os quatro aditamentos elevaram o valor total das obras, em termos nominais, em R$ 12,8 milhões.

HISTÓRICO

O Consórcio responsável pelas obras é composto pelas empresas Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A e Vad Engenharia e Empreendimentos Ltda, e foi declarado vencedor da licitação no dia 02 de dezembro de 2020.

Uma semana depois, no entanto, a CPTM comunicou a suspensão da licitação, em razão da interposição de recurso administrativo contra o resultado interposto pela Construtora Ubiratan Ltda. O recurso da empresa foi negado, e o resultado declarando o Consórcio Castilho – Vad vencedor do certame foi homologado em 28 de dezembro de 2020.

O extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial somente no dia 30 de abril de 2021.

OBRA

A obra é referente ao Trecho Grajaú-Varginha, Lote 2, no extremo sul da cidade de São Paulo, e compreende o trajeto entre a estação Mendes/Vila Natal e Varginha.

Como mostrou o Diário do Transporte em fevereiro de 2020 a CPTM rescindiu o contrato com o Consórcio Verdebianco e WVG destinado à construção dos viadutos rodoviários.

O contrato foi assinado em 07 de fevereiro de 2018 por R$ 18,3 milhões, e o extrato de rescisão publicado oficialmente no dia 07 de fevereiro de 2020.

A previsão é de que todo o trecho da extensão tenha quatro viadutos rodoviários para reorganizar o tráfego dos veículos.

No dia 07 de janeiro de 2021, a CPTM publicou um termo de aditamento de contrato correspondente a uma das obras do lote 1 da expansão da Linha 9-Esmeralda até o extremo Sul da capital.

O objetivo do documento assinado em 6 de janeiro é prorrogar o prazo do contrato atual em dois meses para assim readequar com o cronograma do empreendimento, que consiste na implantação de viadutos rodoviários para transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, trecho Grajaú – Varginha. O contrato é com a Construtora Ubiratan Ltda.

O Diário do Transporte já tinha noticiado em 10 de outubro de 2020 a ampliação em seis meses e R$ 5 milhões contrato de obras de uma das obras da extensão da Linha 9 Esmeralda. Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2021/01/07/cptm-prorroga-prazo-para-conclusao-de-viadutos-em-lote-da-expansao-da-linha-9-esmeralda/

As obras do referido lote 1 fazem parte da expansão entre Grajaú e Varginha localizadas na Zona Sul da capital paulista e contam no projeto total e demais lotes, a construção de duas novas estações, implantação de sistemas de energia, sinalização, comunicação, via permanente, entre outros e também a construção de viadutos para o trânsito de veículos, eliminando assim eventuais travessias em nível dos trilhos, contribuindo para a melhoria da mobilidade e da operação dos trens.

A extensão da linha 9 foi dividida em dois lotes, sendo o lote 1 do atual terminal Grajaú à futura estação intermediária Mendes/Vila Natal, e o lote 2, de Vila Mendes/Natal ao futuro terminal Varginha.

A Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) transporta atualmente cerca de 620 mil usuários por dia útil. Com a ampliação de 4,5 km entre Grajaú e Varginha, a projeção da CPTM é de que sejam acrescentados à linha 110 mil usuários atendidos pelo futuro trecho.

A Linha 9-Esmeralda tem conexão com o Metrô nas estações Santo Amaro (Linha 5-Lilás) e Pinheiros (Linha 4-Amarela) e com a Linha 8-Diamante da própria CPTM, nas estações Osasco e Presidente Altino. Também há integração com ônibus nas estações Grajaú, Jurubatuba, Santo Amaro, Morumbi, Berrini, Pinheiros e Osasco.

Alexandre Pelegi, colaboração para o Diário do Transporte