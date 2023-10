Nova Itapemirim escolhe Plataforma Luna para gestão multicanal de vendas de passagens

Em fase de reestruturação e focada na experiência do passageiro, a Nova Itapemirim tem na Plataforma Praxio Luna a garantia de uma gestão centralizada e transparente de todos seus canais de vendas de passagens, incluindo todos os novos agentes de viagens.

Com a missão de reposicionar o prestígio e a importância de uma marca que moldou o transporte rodoviário de passageiros ao longo de muitos anos, a Nova Itapemirim (Suzantur) encontrou na Praxio a tecnologia perfeita para a gestão de todos seus processos de ponta a ponta, seja nos controles administrativos e operacionais, ou no que se refere a experiência do passageiro.

Aposta em digitalização de serviços e gestão

A Nova Itapemirim está comprometida em levar a experiência do passageiro rodoviário a um novo patamar.

Isso envolve o controle minucioso de todos os processos ligados a manutenção da frota de mais de 150 ônibus, a gestão de centenas de motoristas, bem como a venda de passagens – seja nos guichês, online via site ou buscadores, tecnologia embarcada, aplicativos, whatsapp ou novos agentes de viagens.

Investimentos em tecnologia controle de processos internos

Uma empresa não sobrevive apenas de investimentos na frota, ainda que isso seja fundamental para qualquer operação rodoviária.

É preciso uma tecnologia segura e transparente de gestão para todos os controles internos, incluindo a digitalização na venda de passagens.

É nesse contexto que a Plataforma Luna entra em cena.

Essa tecnologia está integrada ao software de gestão Globus, referência no mercado e presente em mais da metade das médias e grandes empresas do Brasil.

A seguir, entenda como a Plataforma Luna contribui para a estratégia de sucesso da Nova Itapemirim.

Relatórios analíticos

Considerar as flutuações do mercado e a sazonalidade das vendas faz parte de um bom planejamento a longo prazo.

Sem esses dados a empresa opera no escuro, tornando-se vulnerável a mudanças. Além disso, ela deixa de capitalizar em oportunidades que poderiam resultar em mais vendas de passagens.

Gestão em tempo real

Em um setor em constante movimento, ter controle sobre as operações em tempo real é fundamental.

Isso permite à empresa acompanhar em tempo real o desempenho de suas linhas e rotas, monitorar vendas, ajustar preços e tomar decisões estratégicas mais rapidamente.

Assim, adaptando-se às transformações do mercado e preferências dos passageiros, conforme veremos a seguir.

Venda Omnichannel

Os hábitos de consumo estão mudando. Uma das transformações mais importantes nesse cenário é a venda omnichannel, também conhecida como multicanais.

Ela consiste em usar múltiplos canais para a compra de produtos ou serviços, seja através de sites, aplicativos, máquinas portáteis, totens, agências e até os tradicionais guichês – tudo de forma integrada.

Isso significa que os passageiros podem comprar suas passagens de ônibus de várias formas, seja online, por meio de dispositivos móveis, ou diretamente nos terminais. E o gestor opera esses números de forma integrada.

Isso não só traz comodidade ao passageiro no ato da compra, mas também na hora de fazer o check-in, que pode ser feito digitalmente. Ganha também o gestor de venda, que consegue ter uma visão ampla e minuciosa de seu mercado.

Venda embarcada

Este é um tema que complementa o tópico anterior, mas é tão importante que merece atenção exclusiva.

Afinal, a venda embarcada é uma estratégia revolucionária no setor rodoviário, que permite à empresa não só oferecer maior comodidade aos passageiros, mas também elevar sua capacidade operacional, disponibilizando assentos dos ônibus ao longo das viagens.

Isso porque, com a venda embarcada, os passageiros podem comprar passagens a bordo em pontos pré-determinados do trajeto da linha.

Gestão em nuvem

Uma das principais características da Plataforma Luna é sua base na computação em nuvem (cloud), em vez de servidores locais.

A vantagem está na mobilidade e redução de custos, pois um sistema em nuvem não exige servidores locais e todo o parque tecnológico inerente a esse tipo de operação.

Além disso, é possível gerenciar vendas de qualquer lugar e a qualquer hora. Lembrando que esse acesso é feito por meio de usuário e senha, o que garante maior segurança de dados às informações de venda.

Requisitos regulatórios

A Plataforma Luna também ajuda a empresa a manter a conformidade regulatória, bem como a transparência de suas operações de venda, em rotinas como a emissão do Bilhete de Passagem Eletrônico (BPe) de forma automática, por exemplo.

Plataforma Luna

Esse é um novo marco para a Nova Itapemirim, que conta com a tecnologia especialista da Praxio para seu processo de reestruturação e evolução para as próximas décadas.

E na sua empresa? Como você está planejando e gerenciando o crescimento das suas vendas de passagens? Como está a experiência de compra do seu cliente passageiro?

