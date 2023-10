Gontijo e Guanabara recebem autorização da ANTT para a supressão de linhas e paralisação de mercados

Decisões foram publicadas nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial da União

ALEXANDRE PELEGI

A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou em Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, duas decisões em atendimento a pedidos das empresas Gontijo e Expresso Guanabara:

Decisão Supas nº 742: Deferir o pedido da Expresso Guanabara Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha GOIÂNIA (GO) – LUÍS CORREIA (PI), prefixo nº 12-0492-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 744: Deferir o pedido da Empresa Gontijo de Transportes Ltda para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha FORTALEZA (CE) – FLORIANO (PI), prefixo nº 03-0013-00.

Autorizar a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 36:

I – de FORTALEZA (CE) para FRONTEIRAS (PI);

II – de RUSSAS (CE) e IGUATU (CE) para FRONTEIRAS (PI) e PICOS (PI);

III – de JAGUARIBE (CE) para PICOS (PI);

IV – de ANTONINA DO NORTE (CE) para FRONTEIRAS (PI); e

V – de CAMPOS SALES (CE) para FRONTEIRAS (PI), PICOS (PI) e FLORIANO (PI).

Esta Decisão entra em vigor em 02 de janeiro de 2024.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes