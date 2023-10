Cinco linhas de ônibus têm itinerários alterados na Zona Oeste de São Paulo a partir desta quinta-feira (26)

Mudanças são realizadas durante comemorações do “433º Aniversário da Lapa”

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir das 22h desta quinta-feira, 26 de outubro, até as 12h de domingo, dia 29, os pontos finais de cinco linhas serão remanejados para a Rua Martim Tenório, do nº 83 ao nº 123, durante as comemorações do “433º Aniversário da Lapa”, na Zona Oeste da cidade.

Confira as mudanças:

8043/10 Hab. Turística – Lapa

8065/10 Vl. Clarice – Lapa

Ponto de controle: Rua Martim Tenório, entre os nºs 83 e 123.

Ida: normal até a R. Doze de Outubro, R. Clemente Álvares, R. Martim Tenório.

Volta: R. Martim Tenório, R. Dr. Cincinato Pomponet, R. Herbart, R. John Harrison, prosseguindo normal.

8062/10 Pq. São Domingos – Lapa

Ponto de controle: Rua Martim Tenório, entre os nºs 83 e 123.

Sentido Único: R. Martim Tenório, R. Dr. Cincinato Pomponet, R. Herbart, prosseguindo normal até a R. Afonso Sardinha, R. Doze de Outubro, R. Clemente Álvares, R. Martim Tenório.

8013/10 Term. Jd. Britânia – Lapa

A linha irá operar em sistema circular.

Sentido Único: normal até a R. Barão de Jundiaí, R. Doze de Outubro, R. Clemente Álvares, R. Martim Tenório, R. Dr. Cincinato Pomponet, R. Herbart, R. John Harrison, prosseguindo normal.

8038/10 Pq. Continental – Lapa

A linha irá operar em sistema circular.

Sentido Único: normal até a R. Barão de Jundiaí, R. Doze de Outubro, R. Clemente Álvares, R. Martim Tenório, R. Dr. Cincinato Pomponet, R. Herbart, R. John Harrison, prosseguindo normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte